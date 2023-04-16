حسين زكي يقود «يد الفرسان»



رضا سليم (دبي)



تعاقد شباب الأهلي مع المصري حسين زكي لقيادة «فرسان اليد» بدلاً من الجزائري كمال عقاب، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، وتبدأ مهمة المدرب الجديد من الجولة السادسة لنهائي الدوري.

لعب زكي مع «الفرسان» في موسم 2010-2011، قادماً من العين، واستمر معه لسنوات عدة حقق فيها عدداً كبيراً من البطولات، حتى موسم 2016-2017، وانتقل بعدها إلى الوصل، وأنهى مهمته في «ملاعب الإمارات» بإعلان الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب.

ويلتقي «الفرسان» مع دبا الحصن 2 مايو المقبل، في الجولة السادسة، فيما يخوض المواجهة السابعة والأخيرة أمام مليحة، وخسر الفريق أمام الشارقة في «مباراة القمة»، لينفرد الملك بصدارة الدوري بفارق نقطتين، ويقترب من حسم اللقب، ويحتاج إلى الفوز والتعادل في آخر مباراتين أمام الوصل والجزيرة.

وحقق الجزيرة الفوز على الوصل 29-27 في المباراة التي جمعت بينهما بصالة الإمبراطور، ضمن الجولة الخامسة لنهائي الدوري، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، فيما نجح مليحة في الفوز على دبا الحصن 40-34 بصالة الحصن، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 25-20.

ومع نهاية الجولة الخامسة يتصدر الشارقة القمة «17 نقطة»، يليه شباب الأهلي الثاني «15 نقطة»، والعين «12 نقطة»، ومليحة الرابع «11 نقطة»، والجزيرة «11 نقطة»، والنصر «8 نقاط»، والوصل «7 نقاط»، ودبا الحصن «5 نقاط».