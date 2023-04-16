جواو فيليكس.. «المستقبل الغامض»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يرفض أتلتيكو مدريد الإسباني، قبول أقل من 100مليون يورو، مقابل الاستغناء النهائي عن البرتغالي الشاب جواو فيليكس، المعار حتى نهاية الموسم إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث يجد سعادته هناك لعشقه للعب الهجومي، على عكس الحال في «الأتليتي» الذي يميل مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى تأمين الدفاع أكثر من التركيز على الهجوم.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن إدارة «الروخي بلانكوس» أعلنت موقفها صراحة بشأن مستقبل فيليكس، وقالت إن أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته، عليه أن يجهز المبلغ المذكور، سواء كان تشيلسي المعار إليه، أو أي نادٍ آخر، وهو مبلغ كبير يجعل مستقبل فيليكس، بعيداً عن «الأتليتي»، غامضاً.

وإذا كان النجم البرتغالي الشاب استفاد من وجوده مع «البلوز» في ممارسة الكرة الهجومية التي يحبها، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تسجيل عدد مقبول من الأهداف يشفع له أمام إدارة النادي اللندني التي تتحفظ فيما يتعلق بمسألة تحويل الإعارة إلى تعاقد نهائي، إذ أنها ترى أنه ليس لديه القدرة على إنهاء الهجمات، وتحويلها إلى أهداف، بدليل أنه لم يسجل إلا هدفين فقط منذ وصوله، رغم أنه يلعب أساسياً في معظم المباريات، ويتواجد كثيراً في المساحات الخطيرة بالقرب من منطقة جزاء المنافس.

وذكرت صحيفة «آس» أن النجم البرتغالي يجب أن يركز على هذه النقطة «تسجيل الأهداف» خلال المباريات المقبلة، إذا كان يريد حقاً تحويل الإعارة إلى تعاقد نهائي مع «البلوز».

ولأن تشيلسي أنفق أكثر من 600 مليون يورو خلال الموسم الحالي فقط، في صفقات جديدة، فإنه ربما لا يستطيع الاستمرار في ضم لاعبين جدد، خوفاً من تجاوز حدود اللعب المالي النظيف، وإمكانية التعرض لعقوبات مالية ورياضية تصل إلى حد احتمال منعه من إبرام صفقات جديدة لمدة عام أو أكثر، مثلما حدث له قبل سنوات. وترتيباً على ذلك فإن عودة فيليكس إلى أتلتيكو مدريد هي الاحتمال الأكبر، ليلتقي مجدداً مع مدير فني لم يعد يشاركه نفس الرؤية ووجهة النظر في كرة القدم، ولتزداد بالتالي مشاكله في «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو مدريد.

غير أن بعض المصادر القريبة من فيليكس تؤكد أنه اعتاد على اللعب في الدوري الإنجليزي، وتأقلم سريعاً مع زملائه، ومع أجواء هذه البطولة التي تمثل قمة الإثارة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ما يعني إنه في حالة عدم تجديد الإعارة، أو تحويلها إلى تعاقد نهائي، يسعى للبحث عن إعارة جديدة مع أحد أندية المقدمة في «البريميرليج»، وإن كان «الروخي بلانكوس» هو صاحب الرأي الأخير في الموافقة على إعارته مجدداً من عدمه.

بدأ جواو فيليكس المولود في 10نوفمبر 1999«23عاماً» مسيرته الاحترافية في بنفيكا عام 2016، واستمر معه حتى 2019، وانتقل في صيف العام نفسه إلى أتلتيكو مدريد، بموجب عقد مدته 7 سنوات، وقيمته 126 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب يبيعه بنفيكا، وأكبر صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد الذي أعاره بداية هذا الموسم 2022-2023، إلى تشيلسي حتى نهاية الموسم.

ولعب فيليكس لمنتخبات الشباب تحت 18 و19 و21 سنة تم تصعيده للمنتخب البرتغالي الأول 2019.