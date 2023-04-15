«السامبا».. إمبراطورية لا تغيب عنها «شمس الساحرة»

مراد المصري (دبي)

الرياضة ليست مجرد وسيلة للترفيه، أو شيء عابر في البرازيل، ولكنها «القلب النابض» بالحياة في بلد يزخر بالمواهب في جميع الألعاب، حتى أصبح اسم البرازيل مرادفاً دائماً لأكثر من مجرد لاعب أو رياضي، ولكن لمن يتقن أي لعبة باحترافية وإتقان وفنون وسحر خاص، لربما مستمد من إيقاع «السامبا» الذي جعل حب الحياة يتدفق في عروق أبناء ذلك البلد الجميل، ويقدمونه بأبهى صوره في الرياضة أيضاً.

واستضافت البرازيل العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 في مدينة ريو دي جانيرو، وكأس العالم لكرة القدم عامي 1950 و2014.

وعندما نتحدث عن الرياضة عموماً، ونذكر اللعبة الشعبية الأولى في العالم كرة القدم، فإن أول ما يخطر بالعقل هو كرة القدم، حيث تبقى البرازيل أكثر من مجرد البلد الأكثر زعامة للعالم، بالتتويج بلقب «المونديال» 5 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، واللافت أن هذه التتويجات جاءت في قارات العالم المختلفة، فإنه لطالما قدمت كرة القدم بأسلوب خاص بها، بمزيج من المهارة والفنون الكروية التي لا يعرف سرها إلا الأجيال المتعاقبة من بيليه إلى زيكو وسقراط ورونالدينيو وريفالدو وروماريو، وصولاً إلى نيمار وبقية الرفاق.

وتبوأت البرازيل قائمة أكثر الدول تصديراً للاعبين إلى الدوريات الأجنبية حول العالم عام 2022 ، متفوقة على فرنسا والأرجنتين، بحسب دراسة من المرصد الدولي لكرة القدم، حيث يحترف 1219 لاعباً برازيلياً خارج بلادهم، ليتصدر البلد اللاتيني القائمة، تليه فرنسا «978 لاعباً»، والأرجنتين «815 لاعباً، وإنجلترا «525 لاعباً»، وألمانيا «441 لاعباً»، وكولومبيا «425 لاعباً»، ثم إسبانيا «409 لاعباً».

وارتفع عدد اللاعبين المحترفين من البرازيل والأرجنتين خلال السنوات الأخيرة بنسبة 4%، ويعد البلد الرئيس للمحترفين القادمين من البرازيل هو البرتغال، وسط إقبال كبير على التعاقد مع اللاعبين البرازيليين من الإمارات أيضاً، حيث تزخر ملاعبنا سنوياً بأعداد كبيرة من اللاعبين القادمين هناك، خصوصاً مع زيادة عدد الأجانب المسموح بهم، وإطلاق دوري الدرجة الثانية، مما جعل اللاعب البرازيلي هو الخيار الأول والمفضل.

وبحسب دراسة متخصصة، فإن مساهمة كرة القدم في الاقتصاد البرازيلي يصل إلى 52.9 مليار ريال برازيلي «نحو 10.7 مليار دولار» في عام 2019، وتوجد 156,000 وظيفة، ويزيد عدد الأندية هناك عن 7 آلاف نادٍ منها 874 نادياً في مسابقات كرة القدم للمحترفين، وأكثر من 360 ألف رياضي مسجل فيها.