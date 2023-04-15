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البرازيل.. ألقاب ومحطات مضيئة في الإمارات

البرازيل.. ألقاب ومحطات مضيئة في الإمارات
16 ابريل 2023 03:04

دبي (الاتحاد)

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حصدت البرازيل العديد من الألقاب الرياضية في البطولات الدولية التي أقيمت في الإمارات على مر السنوات الماضية، ومنها تتويج منتخب الكرة الشاطئية بلقب كأس العالم الذي أقيم في دبي عام 2009، إلى جانب الفوز بلقب كأس القارات الشاطئية  في أكثر من مناسبة، إلا أن أصل هذه العلاقة تعود إلى أكثر من 50 عاماً، عندما قام بيليه وفريق سانتوس الأسطوري بزيارة إلى الدولة لخوض مباراة ودية أمام النصر.
وشاركت منتخبات البرازيل ورياضوها في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في الإمارات، مثل كأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للناشئين 2013، وكأس العالم للأندية خلال نسخ عدة في أبوظبي، وسباق الجائزة الكبرى لـ «الفورومولا-1»  في حلبة ياس وغيرها الكثير.
وجاءت المشاركة الإماراتية بارزة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وحصدت فيها الدولة ميدالية برونزية عن طريق لاعب الجودو سيرجيو توما.
ووقعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع البرازيل بشأن التعاون في مجال الرياضة، عام 2014، وهي الاتفاقية التي تأتي من خلال حرص الدولة على إقامة علاقات فاعلة ومتميزة مع مختلف بلدان العالم، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتعميق أواصر الصداقة مع الشعوب، ودائماً ما تتطلع الإمارات إلى تنمية علاقتها مع  البرازيل الصديقة، خاصة في المجال الرياضي، والاستفادة من إمكانياتها ومشاريعها في تطوير الرياضة.

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