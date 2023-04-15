«الجو جيتسو».. علاقة قوية وآفاق واسعة بين الإمارات والبرازيل

دبي (الاتحاد)

تشكل الجو جيتسو علامة بارزة في العلاقة القوية بين الإمارات والبرازيل، خصوصاً أن الإمارات أصبحت الوجهة الأولى لهذه الرياضة عالمياً، فيما تعتبر البرازيل مهد الأبطال والبلد الأكثر نجاحاً في هذه الرياضة وتمرساً فيها. وتنظم الإمارات 8 بطولات سنوياً للجو جيتسو في البرازيل بمختلف مدنها التي تستضيف أفضل وأهم اللاعبين منذ أكثر من 14 عاماً، إلى جانب احتضان الإمارات لنخبة أبطال البرازيل في البطولات التي تقام في أبوظبي على مدار العام، وتحديداً في البطولة الكبرى التي تجرى هنا. وسبق أن كشفت إليانا زغيب سفيرة البرازيل لدى الدولة عن وجود أكثر من 1000 مدرب برازيلي في الإمارات ومعهم أسرهم، يعملون في المدارس والأكاديميات والأندية والمنتخبات ومؤسسات دولة الإمارات، ويسهمون بشكل فاعل في نشر وتطوير تلك الرياضة. وكل برازيلي يأتي إلى الإمارات ليعمل فيها مدرباً، أو يشارك في إحدى بطولاتها، يعود إلى البرازيل سفيراً للإمارات ينقل لأهله وأصدقائه مدى إعجابه بأهل هذا البلد، وعاداته وتقاليده، وجودة الحياة فيه، وأن هذه الأمور أسهمت في دعم نمو العلاقة بين البلدين في كل المجالات، وأنها تنظر باهتمام كبير وتقدير هائل لتجربة الإمارات في رياضة الجو جيتسو، والتي تعد الأفضل في العالم من حيث برامج نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وبمدى إيمان القيادة الرشيدة في الإمارات بأهمية تلك الرياضة في صناعة أجيال قوية، وهو الأمر الذي أسهم في وصول دولة إلى مكانة مرموقة في الجو جيتسو، وريادتها لكل دول العالم في تنظيم البطولات، ونشر اللعبة وتطويرها، واستضافة مقري الاتحادين الآسيوي والدولي.