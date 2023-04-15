ريال مدريد يعبر قادش في 4 دقائق

مدريد (د ب أ)

تغلب ريال مدريد على مضيفه قادش 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الأول للريال في الدقيقة 72، قبل أن يضيف زميله ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يحل ضيفاً اليوم على خيتافي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب الريال من أجل فرض سيطرته مبكراً على المباراة، حيث دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بهجوم ثلاثي مكون من الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، بالإضافة لرودريجو.

على الجانب الآخر، جاء أداء قادش حذراً، رغم إقامة المباراة على ملعبه، وذلك بسبب الضغط المبكر من جانب الريال. ورغم ضغط الريال، إلا أن أول محاولة خطيرة في المباراة جاءت لصالح قادش في الدقيقة 12، حيث سدد ألفونسو إسبينو كرة قوية على يمين منطقة جزاء الريال، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا حارس الريال.

وبعد ذلك بأربع دقائق، رد الريال بتسديدة قوية من أسينسيو، لكن الحارس ديفيد جيل تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 35 سدد كريم بنزيمة كرة قوية لتصطدم بالعارضة، وتضيع فرصة جديدة للريال.

وتصدى جيل، حارس قادش مجدداً لفرصة خطيرة للريال في الدقيقة 40، بعد تسديدة من رودريجو، وذلك بعد مجهود فردي كبير من اللاعب البرازيلي. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الريال محاولاته من أجل تسجيل هدف التقدم، غير أنه اصطدم بتألق غير عادي من حارس قادش ديفيد جيل.

وفي الدقيقة 50، تصدى جيل لتسديدة قوية من رودريجو، فيما سدد أسينسيو كرة قوية بعد ذلك بخمس دقائق، لكنها علت عارضة المرمى. وتواصلت سيطرة الريال على المباراة في أغلب فترات الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في هز شباك قادش، الذي تسلح بحارس مرماه ودفاعه.

وسدد بنزيمة كرة قوية في الدقيقة 65، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى جيل.

وأسفر ضغط الريال عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 72 عن طريق مدافعه ناتشو فيرنانديز، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى جيل.

وبعد ذلك بأربع دقائق، سجل أسينسيو الهدف الثاني، بعدما سدد كرة قوية من الزاوية اليسرى لمرمى جيل، لتسكن شباك قادش.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الريال 2 / صفر.