دبا الحصن يتمسك بـ «وصافة الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تمسك دبا الحصن بـ «وصافة» ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمام ضيفه التعاون 3-0، مساء أمس، ضمن «الجولة 30»، والتي شهدت فوز العربي خارج قواعده أمام مضيفه العروبة 2-0، فيما تخطى الجزيرة الحمراء مضيفه بينونة بفوز صعب 4-3.

وأنهى دبا الصحن الشوط الأول أمام التعاون بهدف رضا حنيوي في الدقيقة 26، وأضاف «البديل» كايو روزا الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 60 و82 على التوالي، وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مطر بدجي في الدقيقة 88، ورفع الحصن رصيده إلى «60 نقطة» في المركز الثاني، مقابل «35 نقطة» للتعاون الحادي عشر.

وتستكمل الجولة، اليوم، بمباريات حتا «المتصدر» برصيد «65 نقطة» أمام ضيفه الذيد «التاسع»، وله «37 نقطة»، فيما يستقبل الإمارات «الثالث» بـ «56 نقطة» ضيفه مصفوت «الرابع» وله «49 نقطة»، ويواجه جلف أف سي مسافي، فيما يلعب الفجيرة أمام ضيفه الحمرية.