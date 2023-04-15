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«السيتي» يقبض على «الثعالب»

«السيتي» يقبض على «الثعالب»
16 ابريل 2023 03:04

مانشستر (رويترز) 

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أحرز إرلينج هالاند هدفين، ليعادل الرقم القياسي، لعدد الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الفوز 3-1 على ضيفه «المتعثر» ليستر سيتي. وعزز هالاند من تفوق «السيتي» من ضربة جزاء في الدقيقة 13، بعد افتتاح جون ستونز التسجيل لصاحب الأرض بعد خمس دقائق.
وعاد المهاجم النرويجي إلى هز شباك «الثعالب» في الدقيقة 25، رافعاً رصيده إلى 32 هدفاً، وتبقى له ثلاثة أهداف فقط، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة في موسم واحد، وسجل هالاند أهدافاً أكثر من لويس سواريز وكريستيانو رونالدو «كلاهما سجل 31 هدفاً في موسم واحد»، كما عادل رقم محمد صلاح هداف ليفربول الذي سجل 32 هدفاً في موسم 2018-2017، ولا يتفوق عليه إلا «الثنائي» أندي كول وآلان شيرار اللذان سجلا 34 هدفاً في موسم واحد.
وقلص كليتشي إيهانتشو الفارق لليستر في أول مباراة للمدرب الجديد دين سميث، قبل ربع ساعة من النهاية.
ورفع «السيتي» رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد خوض كل منهما 30 مباراة، وقبل مواجهتهما يوم 26 أبريل باستاد «الاتحاد».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
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