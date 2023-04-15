«الهبوط المبكر» يهدد «الفارس» و«النواخذة» في «جولة الحسم»

معتصم عبدالله (دبي)

يهدد «الهبوط المبكر» إلى مصاف دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2023 - 2024، الظفرة «الأخير» ودبا «قبل الأخير»، قبل ثلاث جولات على ختام «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما تتجه الأنظار إلى مباراتي «الفارس» وخورفكان، والبطائح «والنواخذة» في مواجهة انطلاق «الجولة 23» للدوري، مساء الثلاثاء المقبل، على استاد حمدان بن زايد بالظفرة، واستاد خالد بن محمد بالشارقة.

وخلافاً للمواسم الستة السابقة بداية من 2015 - 2016، والتي انتظر فيها حسم المنافسة على بطاقة الهبوط الثانية حتى «الجولة الأخيرة»، تبدو الفرصة متاحة أمام «الإعلان الرسمي» للهبوط المبكر لفريقي الظفرة «المتذيل» برصيد 8 نقاط، ودبا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، في مباريات الجولة المقبلة، حال خسارة الفريقين.

ومثل التنافس على تجنب الهبوط من خلال البطاقة الثانية، «بصمة ثابتة» خلال 6 مواسم على التوالي، بداية من موسم 2015 - 2016، والذي شهد ضمان صقور الإمارات لاستمرار بقائه برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن منافسه الفجيرة صاحب بطاقة الهبوط الثانية، إلى جانب الشعب صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

واستمرت إثارة فارق النقاط ما بين صاحب المركز الثاني عشر والثالث عشر في الموسم التالي 2016 - 2017، بعدما كرر «الصقور» السيناريو ذاته، ولكن برصيد 20 نقطة أمام منافسه اتحاد كلباء ثاني الهابطين، إلى جانب بني ياس، وتجنب «الصقور» في الموسم التالي 2017 - 2018 الهبوط عبر الملحق، بعدما أنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة خلف الظفرة «العاشر»، مقابل 16 لحتا «الأخير».

واتسع الفارق موسم 2018 - 2019، ما بين صاحب بطاقة الهبوط الثانية، ممثلاً في نادي الإمارات «الثالث عشر»، ومنافسه الفجيرة «الثاني عشر» إلى ثلاث نقاط، بعدما اكتفى «الصقور» بـ 18 نقطة، مقابل 21 لـ «الذئاب»، في الوقت الذي حل فيه دبا في المركز الأخير وله 17 نقطة، وتكرر الفارق ذاته في موسم 2020 - 2021 ما بين الفجيرة «ثاني الهابطين»، إلى جانب حتا «الأخير» برصيد 15 نقطة، مقابل 18 نقطة لعجمان صاحب المركز الثاني عشر.

وشهد الموسم الماضي 2021 - 2022، اتساع فارق النقاط ما بين العروبة «ثاني الهابطين»، والظفرة الذي نجح في البقاء إلى 6 نقاط، بعدما حقق «الفارس» الفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام منافسه العروبة 2 - 1، ليضمن البقاء برصيد 24 نقطة، مقابل 18 نقطة للعروبة ثاني الهابطين، بجانب الإمارات «المتذيل» بـ10 نقاط.