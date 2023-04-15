شرطة دبي تختتم بطولة «القوز الرمضانية»

دبي (وام)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة بر دبي، بالتعاون مع شركائهم الاستراتيجيين، ختام بطولة «القوز الرمضانية»، بمشاركات واسعة بين أبناء الجاليات الذين تنافسوا في رياضة كرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل.

وشهد العميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، والعقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، حفل ختام البطولة، كما حضر الختام، الدكتور صالح المخدوم من حدائق دبي- بلدية دبي، ومعتز بالله الشريف من مجلس دبي الرياضي، وعبدالله الكوهجي من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخليفة ضاحي من جمارك دبي، وحميد السويدي، مدرب منتخب الإمارات الشاطئية موانئ دبي العالمية، وإبراهيم المنصوري محاضر دولي لحكام كرة القدم الشاطئية، وفاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والفرق المشاركة.

وأكد العميد السعدي أن بطولة القوز الرمضانية جاءت في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تساهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، بما يجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد، وهو ما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، إلى جانب تعزيز القيم التي ترسخها مبادرة الروح الإيجابية بفعالياتها وأنشطتها المُستمرة، كالتسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، وتقبل ثقافة الآخرين، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي.

وكرم العميد أحمد السعدي، يرافقه العقيد الشحي، الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين ببلدية دبي - حدائق دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وجمارك دبي، ومستشفى آدم فيتال، وأكاديمية اتحاد الصفا، مثنياً على جهودهم التي ساهمت في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها، خاصة وأن البطولة شهدت إقبالاً من الفرق، بواقع 16 فريقاً تنافسوا في كرة القدم للكبار، و8 فرق في الناشئين، و7 فرق في كرة الطائرة، و8 فرق في شد الحبل.

ثم كرم العميد فريق القوز الفائز بالمركز الأول في منافسات شد الحبل، يليه فريق الروح الإيجابية الذي نال المركز الثاني.

كما كرم فريق تيكوم الذي حاز المركز الأول في منافسات كرة الطائرة، تلاه فريق القوز فولي A بالمركز الثاني، وتم تكريم فريق أكاديمية بلوفهود الحائز المركز الأول في منافسات الناشئين لكرة القدم، تلاه فريق الصفا بالمركز الثاني، وكرم فريق الاستقلال الحائز المركز الأول في منافسات كرة القدم للكبار، تلاه فريق أكاديمية بيتش الحاصل على المركز الثاني، وفريق الماس الحائز المركز الثالث، كما كرم أفضل حكم، وأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة.