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هالاند يضرب رونالدو وسواريز ويعادل صلاح

هالاند يضرب رونالدو وسواريز ويعادل صلاح
15 ابريل 2023 22:43

مانشستر (رويترز)


أحرز إيرلينج هالاند هدفين ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المكون من 38 مباراة بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز 3-1 على ضيفه المتعثر ليستر سيتي.
وعزز هالاند من تفوق سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد افتتاح جون ستونز التسجيل لصاحب الأرض بعد خمس دقائق.
وعاد المهاجم النرويجي ليهز الشباك في الدقيقة 25 ويرفع رصيده إلى 32 هدفاً، ليعادل الرقم القياسي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول من موسم 2017-2018.
وسجل هالاند أهدافاً أكثر من لويس سواريز وكريستيانو رونالدو «كلاهما سجل 31 هدفاً في موسم واحد»، كما عادل رقم محمد صلاح هداف ليفربول الذي سجل 32 هدفاً في موسم 2018/2017، ولا يتفوق عليه سوى الثنائي أندي كول وآلان شيرار اللذان سجلا 34 هدفاً في موسم واحد. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال الذي يلعب غداً مع مضيفه وستهام. 

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)
وقلص كليتشي إيهانتشو الفارق لليستر في أول مباراة للمدرب الجديد دين سميث قبل ربع ساعة من النهاية.
ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني متأخراً بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد خوض كل منهما 30 مباراة وقبل مواجهتهما يوم 26 أبريل نيسان باستاد الاتحاد.
وبقي ليستر في المركز قبل الأخير وله 25 نقطة متأخراً بنقطتين عن إيفرتون صاحب المركز 17.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
رونالدو
محمد صلاح
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