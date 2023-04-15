نيوكاسل وتوتنهام يفتتحان باب «الأبطال» أمام «يونايتد»

لندن (أ ف ب)

فتحت خسارة كل من نيوكاسل الثالث وتوتنهام الخامس الباب، أمام مانشستر يونايتد لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل على حساب احدهما، بسقوط الأول الصريح أمام مضيفه أستون صفر-3، والثاني على أرضه أمام بورنموث، الذي يصارع من اجل البقاء 2-3 السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث، الذي من الممكن أن يتنازل عنه في حال تعادل أو فوز مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتنجهام فورست الأحد. أما توتنهام فبقي خامساً برصيد 53 نقطة لكنه لعب مباراتين أكثر من نيوكاسل ومانشستر يونايتد، علماً بأنه سيواجه نيوكاسل في المرحلة المقبلة.

وفي ظل الصراع بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري، تتنافس الفرق الأخرى على المقعدين الأخيرين المؤهلين إلى المسابقة القارية الأم.

ولم يخض نيوكاسل غمار دوري الأبطال منذ موسم 2002-2003، ويطمح في العودة إلى المسابقة بعد الاستحواذ السعودي في أكتوبر 2021، ووصول المدرب إدي هاو في نهاية العام ذاته.

وهذه المرة الثانية فقط هذا الموسم في الدوري التي يتلقى فيها نيوكاسل - صاحب أفضل دفاع في الدوري - ثلاثة أهداف، بعد التعادل 3-3 مع مانشستر وفي شمال لندن، حقق بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه توتنهام في عقر داره 3-2، ليصعب من مهمته في المشاركة في دوري الأبطال.

تقدم سبيرز عبر مهاجمه الكوري الجنوبي هيونج مين سون اثر تمريرة من الكرواتي إيفان بيريتشيتش (14).

لكن الأوروجوياني ماتياس فينا أدرك التعادل لفريق الساحل الجنوبي في الدقيقة 38.

وعاد بورنموث ليتقدم عبر مهاجمه دومينيك سولانكي (51).

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 88 ليدرك له التعادل الجناح الهولندي أرنو دانجوما بتسديدة زاحفة.

ووسط المد الهجومي لتوتنهام للخروج بنقاط المباراة الثلاث، نجح بورنموث في استغلال هجمة مرتدة سريعة ليسجل له البوركيني دانغو واتارا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

واستمر تشيلسي في عروضه السيئة على الرغم من تعيين مدرب جديد هو فرانك لامبارد، الذي خسر أول ثلاث مباريات له مع فريقه السابق، وكانت الأخيرة السبت على أرضه أمام برايتون 1-2.

وكان لامبارد خسر أولى مبارياته أمام ولفرهامبتون صفر-1 في الدوري ثم أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا صفر-2.

وأجرى لامبارد تغييرات عدة على تشكيلته لكن الأمور لم تحسن، على الرغم من تقدم فريقه بهدف لكونور جالاجر (13)، لكن برايتون رد باثنين عن طريق داني ولبيك (42) والباراجوياني خوسيه سيسار انسيزو (69).