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رئيس البايرن: لم نتسامح مع ماني

رئيس البايرن: لم نتسامح مع ماني
15 ابريل 2023 21:55

برلين (د ب أ)

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لن يجرى التسامح مع المناوشة التي وقعت بين ساديو ماني وليروي ساني، عقب المباراة التي خسرها بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر/ 3 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. 

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وقال هاينر في تصريحات لصحيفة «بيلد» على هامش مباراة كرة السلة بين بايرن وزالجيريس كونس: «ما حدث بعد المباراة في مانشستر لن يجري التسامح معه. عوقب ماني وفقاً لذلك. الغرامة مؤلمة بالنسبة له، حتى رغم راتبه المرتفع».
وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن ماني وجه ضربة لزميله ساني في الوجه خلال تواجدهما في غرفة تغيير الملابس، وتدخل زملاء لهما بالفريق للفصل بينهما، وذلك عقب المباراة أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال. 

وعاقب بايرن ميونيخ ماني بالإيقاف عن المشاركة في المباراة أمام هوفنهايم اليوم السبت، إلى جانب غرامة مالية، ولم يكشف النادي عن مزيد من التفاصيل. وقال هاينر: «هو»ماني«وساني تناقشا بشأن الأمر»، وأضاف أن ماني اعتذر للفريق. 

 

ساديو ماني
ليروي ساني
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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