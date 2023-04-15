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الحضور الجماهيري يخطف الأنظار في نصف نهائي الكأس

الحضور الجماهيري يخطف الأنظار في نصف نهائي الكأس
15 ابريل 2023 21:33

أبوظبي (الاتحاد)
خطفت جماهير الفرق الأربعة التي خاضت نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الأنظار في المباريات التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب 5 و 14 أبريل الجاري.
وأسهم الحضور الجماهيري الغفير لمباريات هذا الدور في ارتفاع المستوى الفني للفرق الأربعة، مما جعل الإثارة حاضرة طوال أوقات المبارايات.
وفي مباراتي الوصل والعين شكل محبو الفريقين ملحمة جماهيرية رائعة، ورسموا لوحات من الإبداع، في مدرجات استاد زعبيل، واستاد هزاع بن زايد، كما هو الحال في مباراتي الشارقة وعجمان اللتين أقيمتا في استاد الشارقة، واستاد راشد بن سعيد.
وحرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالجماهير، بداية من طرح تذاكر المباريات إلكترونياً قبل فترة كافية من موعدها، وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الأندية الأربعة، إلى جانب الإجراءات المنظمة لعملية الدخول والخروج بكل سلاسة.
وهنأ أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات فريقي العين والشارقة بمناسبة تأهلهما إلى النهائي، الذي سيقام 28 أبريل الجاري، في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، مؤكداً أن تأهلهما جاء نتيجة جهد ومثابرة وحرص من الفريقين على الوصول إلى نهائي أغلى البطولات.
وقال: «إن الحضور الجماهيري الكبير في مباريات نصف نهائي كأس رئيس الدولة كان متميزاً، ولعب المشجعون دوراً مهما في التحفيز وصناعة البهجة، ونحن على ثقة أن الحضور الجماهيري في النهائي سيكون غفيراً ومؤثراً، وسيضيف لأداء اللاعبين حماساً ومتعة وجمالية».
وتوجه ابن درويش بالشكر الجزيل إلى جميع الأندية على تعاونها المستمر والفعال مع اتحاد كرة القدم، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يصب في مصلحة البطولة الغالية.
وتمنى رئيس لجنة المسابقات التوفيق لفريقي العين والشارقة في نهائي ينتظره عشاق الكرة الإماراتية، خصوصاً أن الفريقين يحظيان بشعبية واسعة داخل الدولة وخارجها، داعياً كافة الجماهير الالتزام بالروح الرياضية في المدرجات، وفي منصات التواصل الاجتماعي.

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