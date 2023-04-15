«قمة البوندسليجا».. ويبقى الوضع على ما هو عليه

برلين (د ب أ)

بقي الوضع على ما هو عليه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه هوفنهايم 1/1، وتعادل بروسيا دورتموند مع مضيفه شتوتجارت 3/3، اليوم في المرحلة الثامنة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز لايبزج على ضيفه أوجسبورج 3/2، وتعادل كولون مع ضيفه ماينز 1 /1. وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى النادي البافاري الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم، متقدماً بهدف سجله الفرنسي بنيامين بافاري في الدقيقة 17،وتمكن المهاجم الكرواتي اندريج كراماريتش من تسجيل هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 71 ، وبعدها بدقيقتين سجل بافار الهدف الثاني له ولبايرن ميونيخ لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وحصد بايرن ميونيخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند الوصيف، مقابل 29 نقطة لهوفنهايم في المركز الثالث عشر.

وجاء التعادل مع بايرن بعد ثلاثة انتصارات متتالية لهوفنهايم، الذي نجح في الابتعاد عدة خطوات مؤثرة عن منطقة الخطر.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، فرط دورتموند في تقدمه بهدفين في الشوط الأول، وارتضى التعادل مع مضيفه شتوتجارت.

وتقدم المهاجم الإيفواري سباستيان هالير بهدف لدورتموند في الدقيقة 26، وبعدها بسبع دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني للفريق الضيف.

وتعرض شتوتجارت لصدمة قوية تمثلت في طرد مدافعه اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 39.

ولكن رغم النقص العددي أحرز شتوتجارت هدفين في غضون ست دقائق في الشوط الثاني، حيث رد تانجوي كوليبالي بهدف في الدقيقة 78، ثم أضاف جوشا فاجنومان الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وبدا أن دورتموند حسم الفوز حينما سجل الأميركي الشاب جيوفاني ريينا هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة... لكن سيلاس وامانجيتوكا لدغ دورتموند بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح شتوتجارت نقطة التعادل، التي رفعت رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر.