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أستون فيلا إلى المركز 6 بالفوز على نيوكاسل

أستون فيلا إلى المركز 6 بالفوز على نيوكاسل
15 ابريل 2023 18:10

برمنجهام(رويترز)

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منح هدف مبكر من جيكوب رامسي وهدفين آخرين من أولي واتكنز في الشوط الثاني، الفوز 3-صفر لأستون فيلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليبتعد فريق المدرب أوناي إيمري بفارق ست نقاط عن المربع الذهبي.
وركض رامسي نحو تمريرة خفيفة بضربة رأس من واتكنز ليمنح فيلا هدف التقدم في الدقيقة 11، بعد تمريرة عرضية رائعة من جون ماكجين.
وأضاف واتكنز الهدف الثاني لفيلا بتسديدة قوية من مسافة قريبة في الدقيقة 64 وسجل هدفه 11 في آخر 12 مباراة، قبل ست دقائق من النهاية بتسديدة بسيطة.
وفشل نيوكاسل في تشكيل أي تهديد على مرمى أستون فيلا صاحب الدفاع المنظم خاصة في الشوط الأول، ورغم تحسن أداء فريق المدرب إيدي هاو بعدما دفع بميجيل ألميرون وكالوم ويلسون بعد الاستراحة.
وجاءت أفضل فرصة للضيوف قبل مرور ساعة من البداية، عندما أرسل ألكسندر إيزاك تسديدة تصدى لها إميليانو مارتينيز حارس فيلا بيد واحدة، لكن واتكنز وضع الكرة في الشباك إثر الهجمة التالية مباشرة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
ويحتل فيلا المركز السادس في الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس، وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد ثالث الترتيب ونيوكاسل بالمركز الثالث. 

أستون فيلا
نيوكاسل
أوناي إيمري
الدوري الإنجليزي
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