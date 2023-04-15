برشلونة يحارب التلوث

خيتافي(أ ف ب)

يسافر فريق برشلونة بالقطار السريع إلى مدريد لمواجهة خيتافي غداً الأحد بدلاً من السفر بالطائرة، حيث قال تشافي المدير الفني للفريق إنه محاولة للحد من التلوث.

وأضاف: "لم نقم بذلك من قبل لأنها رحلة أطول قليلاً. الأمر يتعلق بالتلوث ونعتقد أنه الوقت المثالي للقيام بذلك لأن المباراة ستقام في الرابعة بعد الظهر. لن يؤثر علينا، إنه شيء نحن منفتحون عليه".

يأتي هذا فيما يرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، أن لاعب وسطه الشاب جافي "لن يكون سعيدًا في أي فريق آخر على قدر ما هو" في النادي الكتالوني، وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن ملعب كامب نو هذا الصيف.

وقع جافي على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2026 في سبتمبر الماضي ولكن بسبب الصعوبات المالية للنادي، لم يتمكن من تسجيله في الدوري الإسباني.

وهذا يعني أن جافي لا يزال على عقده السابق والمقرر أن ينتهي في يونيو، مما يسمح له بالتوقيع مجانًا لأي ناد آخر.

ارتبط اللاعب الواعد بتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في الأسابيع الأخيرة، لكن تشافي قال إن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يجب أن يبقى في برشلونة.

قال خلال مؤتمر الصحفي على هامش المباراة ضد ضيفه خيتافي في الدوري الأحد: "لا أعرف ما الذي يفكر فيه الآخرون لكني أعتقد أن جافي لن يكون سعيدًا في أي فريق آخر على قدر ما هو في برشلونة".

وتابع: "لديه كل شيء هنا، نحن نقدّره، إنه لاعب أساسي في سن الـ18، إنه حاسم للفريق. إنه لاعب مهم للغاية وهو يثير إعجابي. هو رائع وأعتقد أن مستقبله يكمن في برشلونة، لن يكون سعيدًا في أي مكان آخر".

رسّخ جافي نفسه كعنصر مهم لكل من برشلونة والمنتخب الإسباني على مدار العامين الماضيين، بعد صعوده من أكاديمية لا ماسيا.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال مدير أقرب مطارديه في طريقه للقب أول في الليجا منذ 2019.