تشافي يكشف سر صعوبة المواجهة مع خيتافي

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

ربما يتصدر برشلونة قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفارق مريح عن منافسيه، ولكن تشافي فيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني يعتقد أنه لا يوجد أي شيء مضمون.

ويلعب برشلونة، بعد مباراة ريال مدريد وقادش، حيث يسعى الريال لتقليل الفارق في الصدارة لعشر نقاط اليوم السبت.

ويمكن لبرشلونة أن يعيد الفارق إلى 13 نقطة في حال الفوز على خيتافي غداً الأحد، حيث اقترب رجال تشافي من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018 / 2019.

ومع احتمالية تركيز مدريد على نهائي كأس ملك إسبانيا وحملة الفريق في دوري أبطال أوروبا، فإنه من الصعب إبعاد برشلونة عن التتويج بلقب الدوري. ولكن تشافي يصر على أن العمل الجاد لم ينته، وأن فريقه بحاجة للحفاظ على تركيزه في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وقال في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لنا الشيء الصعب هو الفوز بالمباراة، وغداً سيكون اختباراً جديداً. منافسنا يلعب للهروب من الهبوط ويخاطرون بحياتهم".

وأضاف :"نحن في وضع متميز، ولكن هناك الانطلاقة الأخيرة في الدوري، ونحن بحاجة للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لنفوز باللقب".

وأردف: "لدينا أفضلية مهمة، والمباريات الثلاث إلى الأربع المقبلة هي المفتاح. إذا فزنا بهم، سنكون الأبطال بشكل مؤكد، ولكننا نركز على مباراة الغد".