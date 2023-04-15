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جوندوجان ينفي الاتفاق مع برشلونة

جوندوجان ينفي الاتفاق مع برشلونة
15 ابريل 2023 16:35

برلين (د ب أ)

نفى وكيل إلكاي جوندوجان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توصل اللاعب لاتفاق للانتقال لفريق برشلونة الإسباني. وقال إلهان جوندوجان لصحيفة «أس»: «لا يوجد أي اتفاق مع أي ناد آخر. لم نحسم بعد النادي الذي سينضم إليه اللاعب في السنوات القليلة المقبلة». 

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كانت الصحيفة الرياضية قد ذكرت مؤخراً أن الانتقال لبرشلونة تم الاتفاق عليه عملياً، وأن اللاعب سيوقع على عقد مدته عامين مع إمكانية تمديد التعاقد لعام آخر. وينتهي عقد جويندوجان مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل، ويمكنه أن يوقع لأي ناد في صفقة انتقال حر. 

وقال وكيله إنه تفاجأ من تقرير الصحيفة، وشدد على أن تركيز جويندوجان منصب على الألقاب الثلاثة التي ما زال يمكنه الفوز بها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

إلكاي جوندوجان
مانشستر سيتي
برشلونة
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