بني ياس والعين بطلا كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات فئتي الناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب تحت (18 عاماً) من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث شهدت ليلة الختام منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً وتتويج الأبطال باللقب الأغلى محلياً.

وجرت مساء أمس مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وخويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية ومشرف الألعاب الفردية، وأسماء خذيل عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق بدران مدير إدارة الاستثمار، والدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع لدى مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت أبسطة البطولة في النزالات الأخيرة أداء قوياً ومنافسة استثنائية بين الأندية التي اجتهدت للوصول إلى منصة التتويج.

وفي فئة الناشئين تمكن نادي العين من الفوز باللقب بعد تفوقه على الوحدة الذي حل ثانياً، والجزيرة الذي حصد المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الناشئات، تمكن نادي بني ياس من إحراز اللقب، متفوقاً على الجزيرة الذي حل وصيفاً، والعين في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الشباب والشابات، فقد ذهب اللقب إلى نادي بني ياس متقوقاً على نادي العين، الذي جاء في مركز الوصيف والوحدة صاحب المركز الثالث.

وأشاد محمد بن دلموج الظاهري بالمستوى العام للبطولة وبالأداء القوي، الذي ظهر عليه اللاعبون واللاعبات في المنافسات، مؤكداً أن ما حققته البطولة من مكاسب يليق بمكانة وقيمة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعكس التطور الهائل لجو جيتسو الإمارات، والعمل الكبير للأندية بالتعاون مع الاتحاد في تسخير جميع الإمكانات التي أسست لقاعدة متينة وصلبة من المواهب المؤهلة والقادرة على صنع الإنجازات.

وأوضح الظاهري أن تطور مستوى أداء اللاعبين واللاعبات بالرغم من أن المنافسات تقام خلال الشهر الفضيل، يعود إلى اتباع برنامج متوازن من التدريبات والالتزام والحس العالي بالمسؤولية، فضلاً عن المشاركة المستمرة في البطولات المحلية والدولية والاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين والاعتماد على أفضل الأجهزة التدريبية ذات المواصفات العالمية.

وهنأ ابن دلموج الأندية الفائزة بلقب البطولة، مؤكداً أن حجم المشاركة هذا العام يعكس جهود الاتحاد في تطوير البطولات المحلية التي تركز على الفئات السنية المختلفة، لافتاً إلى أن التركيز على فئتي الناشئين والشباب يندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية للاتحاد في تمكين هذه الفئات بصفتها الركيزة الأساس والمخزون الإستراتيجي للمنتخبات الوطنية في المرحلة القادمة.

وحول الإنجاز الكبير لنادي بني ياس ومسيرته في البطولة، قال العميد ناصر خادم الكعبي: إن النادي يواصل تسيده لهذه البطولة ويرسخ نجاحاته خلال الأعوام الماضية، حيث نجح اللاعبون واللاعبات في حصد لقب ثلاث فئات هي الناشئات والشباب والشابات في انتظار المزيد في منافسات الكبار.

وأوضح الكعبي أن أداء نادي بني ياس في تطور مستمر، ويستند إلى الدعم المستمر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس مؤكداً أن هذا الإنجاز، جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة التي وفرت كل متطلبات النجاح والتفوق للنادي.

وقالت جميلة الراسبي لاعبة نادي بني ياس التي ساهمت في تحقيق فريقها لقب الناشئات إن هذا الإنجاز يعتبر مصدر فخر واعتزاز، خصوصاً أنها أول مشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن فريق سيدات بني ياس تأسس حديثاً.

وأضافت الراسبي: «النزالات لم تكن سهلة على الإطلاق فجميع الأندية المشاركة في هذه البطولة تولي أهمية خاصة لها وتحرص على إبراز كل إمكاناتها على البساط أملاً في التتويج، لأن هذه البطولة ليست كغيرها من البطولات. نهدي هذا الإنجاز للنادي ولقيادتنا الرشيدة، التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل الاستثمار الأمثل في بنات وأبناء الوطن.

بدوره، قال محمد خالد العولقي المتوج مع فريق بني ياس بلقب الشباب إن العمل المتواصل والتدريب المستمر والاجتهاد هي من أهم العوامل التي ساهمت في ضمان اللقب الغالي.

وأضاف: «تحضيراتنا للبطولة لم تكن عادية أبداً، كنا شاهدين على تألق الفريق خلال الأعوام الماضية، وتعاهدنا على أن نكمل المسيرة الناجحة للنادي من خلال التركيز والتسلح بعقلية الانتصار، إدارة النادي تفعل كل ما بوسعها كي تؤمن لنا مقومات الفوز والتألق، ونحن بدورنا نسعى إلى رد بعض الجميل إلى أسرة النادي والجهاز الفني من خلال الالتزام التام بتوجيهات المدربين واللعب بروح الفريق. وسنكون غداً خلف فريق الكبار الذي يملك حظوظا قوية في المنافسة على اللقب».

وعبّر اللاعب أحمد سعيد الشامسي عن فرحته بتحقيق لقب الناشئين مع نادي العين، مؤكداً أن اللاعبين قدموا أداء مميزاً وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج بكل كفاءة واقتدار.

وقال الشامسي: «إننا في نادي العين لا نرضى إلا بالمركز الأول، وكل من ينتمي إلى النادي من لاعبين وإداريين ومنتسبين يتسلحون بهذه الثقافة التي ستنير مسيرتنا في المستقبل».