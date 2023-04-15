«الملك» يؤكد التفوق التاريخي على «البرتقالي» بـ«الرقم 10»

علي معالي (الشارقة)

شهدت الدقيقة 63 من لقاء عجمان والشارقة أمس في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تحولاً كبيراً في أداء «الملك»، عندما دفع مدربه كوزمين بأهم ورقة هجومية رابحة، وهو دجانيني تافاريس بدلاً من باكو ألكاسير.

ومع تواجد اللاعب في أرض الملعب تغيرت الملامح الهجومية للملك، نظراً لما قدمه اللاعب صاحب الـ 32 عاماً من جهد كبير في الثلث الأخير من الملعب، وأصبحت كثافة هجوم الفريق مختلفة تماماً، حتى جاءت الدقيقة 109 ليضع القناص والقاطرة البشرية بصمته الرائعة بهدف التأهل للمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأكد الملك الشرقاوي «علو كعبه» على عجمان في هذه البطولة على مدار التاريخ، حيث حملت المواجهة الأخيرة الرقم 10، وكانت أقل المباريات تهديفاً في المشوار الطويل بين الفريقين، ولم يسبق لـ «البرتقالي» أن تفوق على «الملك» في هذه البطولة الغالية.

كما أكد أبناء الشارقة التفوق الكاسح على عجمان في ملعبه في آخر 12 مباراة باستاد راشد بن سعيد، وحمل اللقاء الأخير رقم 3 في نسبة التعادل بين الفريقين، حيث سبق للشارقة أن تفوق 7 مرات، وتفوق عجمان مرتين، وتحقق التعادل في 3 مرات.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها دجانيني شباك عجمان، حيث كانت المرة الأولى في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت يومها بفوز كبير لـ«الملك» برباعية نظيفة على استاد الشارقة، وكأن جوران مدرب عجمان يشعر بالفعل بخطر هذا اللاعب، وهو ما عبر عنه عقب المباراة قائلاً: «وجود ثنائي قوي مثل دجانيني وكايو لوكاس لابد أن يؤثر على أي دفاع، وهما من العناصر التي تستطيع تغيير أي نتيجة لقدراتهما الفنية العالية».

ورغم تأهل الشارقة للنهائي، لكنه لم يكن في أفضل حالاته، والدليل على ذلك الأرقام والإحصائيات الخاصة باللقاء الأخير، ومنها أن الفريق خلال الـ 90 دقيقة لم يتحصل على أية ضربة ركنية، ليس هذا فحسب، بل إن الفريق خلال الشوط الأول بالكامل كانت نسبة التسديد على المرمى (0)، ونسبة الاستحواذ على الكرة وصلت إلى 40% فقط، كما كانت هناك الكثير من الأخطاء الدفاعية القاتلة، والعيوب الكثيرة من اللاعبين بشكل عام في التسليم والتسلم لكرة القدم، مما جعل الفريق يفقد الكثير من التمريرات.

واعترف كوزمين بأن فريقه لم يكن جيداً، وقال: «فريقي كان سيئاً للغاية في البداية، وتوقعت مباراة من هذا النوع أمام منافس مميز مثل الجزيرة والعين».

ووجه كوزمين شكره للاعبين بعد المباراة قائلاً: «أحيي لاعبي فريقي على ما قدموه خلال هذه المباراة الصعبة، كما أنها المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها لنهائي الكأس، وهو أمر جيد لهذا الجيل».

وأضاف: «البدلاء الذين شاركوا في المباراة قدموا جهداً كبيراً، وساهموا في نقل السيطرة النسبية لمصلحة الشارقة، وأن السبب الرئيسي في غياب الثنائي كايو لوكاس ودجانيني كان خارجاً عن إرادة الجميع، حيث عانى كايو من إصابة في ظهره رغم محاولاته المشاركة، ودجانيني سافر إلى بلاده لظروف عائلية خاصة جداً».

وما زالت جماهير الفريق تضع الكثير من علامات الاستفهام حول البوسني بيانيتش، الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في المباراة، بل إن تمريراته للمهاجمين لم تكن على المستوى المطلوب، وعندما دفع المدرب باللاعب خالد باوزير بدلاً منه، واستطاع هذا اللاعب أن يصنع هدفاً جميلاً من تمريرة ساحرة إلى دجانيني جاء منها التأهل للنهائي.

ويسعى «الملك»، الحائز على لقب البطولة 9 مرات، لمعادلة الرقم القياسي للفوز باللقب، والمسجل باسم فريق شباب الأهلي بـ10 ألقاب، عندما يلتقي العين في النهائي المرتقب في مباراة تحمل الكثير من التحديات للاعبي الفريقين في الجيل الحالي.

ومن الواضح خلال المباراة الأخيرة التراجع الكبير في مستوى ميلوني، الذي كان في السابق جوكر الفريق، لكنه في الوقت الراهن غابت بصمته مثلما كانت في السابق، والدليل أنه في مباراة عجمان الأخيرة اختفت تماماً كراته العرضية، أضف إلى ذلك كثرة تمريراته الخاطئة، وغاب عنه الحماس الذي كان مميزاً به في فترات طويلة سابقة، وكذلك هناك علامة استفهام أخرى عما يقدمه لوان بيريرا، نظراً للمزاجية الكبيرة التي يلعب بها، وتصل في بعض الأحيان إلى السلبية المؤثرة للغاية في طريقة أداء «الملك»، وهو ما جعل كوزمين يسحبه ويشرك كايو لوكاس بدلاً منه، ويبدو أن كايو ما زال يعاني من الإصابة، وهو ما تأثر به الأداء خلال مشاركته.