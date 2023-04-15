«بوليلي» يتقاعد بعد «الكرنفال الشتوي»



عصام السيد (أبوظبي)



يتقاعد «بوليلي» لجودلفين «نجم السرعة» في مربط دارلي للفحول بفيكتوريا هذا العام، ولكن ليس قبل أن تتاح له الفرصة ليضيف فوزاً قياسياً آخر في الفئة الأولى خلال «الكرنفال الشتوي» في كوينزلاند بأستراليا.

وأعلن جودلفين أن «بوليلي» البالغ 5 سنوات، وبطل وينتربوتوم للفئة الأولى، لهذا الموسم، يحمل رسماً تمهيدياً قدره 16500 دولار أسترالي في نورثوود بارك بالقرب من سيمور، وهو أول فحل جديد لدارلي في فيكتوريا منذ موسمين.

ونجح جواد السرعة بنظراته التي تشبه نجوم السينما في مكافأة تلك القناعة، بالتقدم من المركز الأخير للظفر بلقب سباق وينتربوتوم ستيكس البالغ جوائزه 1.5 مليون دولار في مضمار أسكوت بمقاطعة بيرث في أستراليا.

وتدرب «بوليلي» على يد جيمس كامينجز، وفاز بثمانٍ من أصل 22 مشاركة له، وحقق مكاسب مالية تبلغ 2.4 مليون دولار أسترالي، ويستهدف العداء سباق دومبن 10000 للفئة الأولى، وربما كأس كنجزفورد سميث «G1» في بريسبان الشهر المقبل، وهي سباقات كان الوصيف فيها في العام الماضي، قبل أن يتوجه إلى مربط فيكتوريا لأداء مهامه في تحسين أنسال الخيول المهجنة الأصيلة.

وكان رئيس فحول دارلي أستراليا أليستر بولفورد مليئًا بالإعجاب بقدرة الفحل القوية والبالغ طوله 16.1 شبر.

وقال بولفورد: إنه حصان موهوب يتمتع بمستوى جيد ضد أفضل العدائين في البلاد، وحقاً كان حصاناً من الفئة الأولى، يمكنه الركض مرة أخرى لبعض الوقت، أعتقد أن لدينا شيئاً متميزاً حقاً بين أيدينا لأنه قضى وقتاً رائعاً بيننا وحقق 1:08:59 دقيقة في مسافة 1200 متر.

