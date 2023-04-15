«دبي الرياضي» يثمن الشراكة مع رعاة «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

لعبت الشركات الوطنية دوراً كبيراً في دعم النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية الأكبر من نوعها، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 23 مارس حتى 10 أبريل، سواء من خلال الشراكة الاستراتيجية من الدوائر الحكومية وفي مقدمتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أو بالرعاية المادية وتخصيص جوائز للجماهير، وفي مقدمة هذه المؤسسات التي رعت الدورة منذ بدايتها وواصلت رعايتها في النسخة العاشرة شركة الطاير للسيارات وسوق دبي الحرة.

وارتبطت الطاير للسيارات وسوق دبي الحرة ارتباطاً دائماً مع دورة ند الشبا الرياضية الأكبر من نوعها، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وشارك في نسختها العاشرة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجو جيتسو والمبارزة)، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 4 ملايين درهم.

وحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم شكر خاص لهما، تقديراً لاستمرار أداء دورهما في دعم تنظيم الدورة وتكريم جماهيرها بجوائز قيمة منذ انطلاقها، حيث مثلت رعايتهما دوراً أساسياً في نجاح النسخة العاشرة من الدورة باعتبارها الحدث الأهم والذي يجسد أهمية الرياضة في المجتمع، وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على الحرص المشترك بين مجلس دبي الرياضي ومختلف المؤسسات الوطنية لإنجاح دورة ند الشبا، وعلى دعم القطاع الرياضي وخدمة المجتمع من خلال توفير حدث رياضي يكون ملتقى للعائلة، ومحفزاً لأجيال المستقبل، وداعماً لرياضيينا الوطنيين في المنافسات المختلفة التي جمعتهم مع نخبة من أفضل الرياضيين في المنطقة والعالم.