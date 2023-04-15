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برشلونة يطارد «فوز العاصمة» الغائب منذ 4 سنوات

برشلونة يطارد «فوز العاصمة» الغائب منذ 4 سنوات
15 ابريل 2023 14:00

مدريد (الاتحاد)
مع تبقي 10 جولات فقط للموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، يبدأ برشلونة رحلة حسم اللقب، في محاولة لإنهاء الأمور مبكراً قدر الإمكان عن مطارده وحامل اللقب ريال مدريد.
ويتطلع برشلونة إلى التعافي من ذلك التعادل في الجولة الماضية، عندما يزور فريق العاصمة خيتافي بعد ظهر «الأحد».
ولم يحقق «البلوجرانا» الفوز في ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز» منذ عام 2019، لذلك يعلم المدرب تشافي هيرنانديز أن هذه لن تكون مهمة سهلة ضد فريق منظم جيداً، وسيتطلع لكسب النقاط اللازمة للابتعاد أكثر في صدارة الترتيب.
حصل الفريق «الكتالوني» على نقطة مثيرة للإعجاب ضد برشلونة، ولا يزال لديه فرصة قائمة للتأهل إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى، لذلك سيطلب المدرب ميشيل من لاعبيه كسب النقاط الثلاث عندما يأتي صاحب المركز الأخير إلى المدينة.
على الجانب الآخر من العاصمة الإسبانية، يتواجه في المباراة التالية أتلتيكو مدريد مع ألميريا، ويسعى فريق المدرب دييجو سيميوني لتحقيق الفوز السادس على التوالي، وبالنظر إلى أن الأندلسيين قد حصلوا على أربع نقاط فقط خارج الديار طوال الموسم فقط، فإن أنطوان جريزمان ورفاقه سيكونون واثقين من القيام بذلك.
ثم هناك مباراة ضخمة بين فالنسيا وإشبيلية في ميستايا، بالعادة كان هذان الناديان يتنافسان من أجل التأهل لأوروبا، لكن هذه المرة يقاتلان لتجنب الهبوط.
ويدخل «الخفافيش» الجولة 29 حالياً داخل المراكز الثلاثة الأخيرة، بينما يبتعد إشبيلية بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط، لذا يجب أن تكون هذه مبارزة مثيرة ومتوترة بين اثنين من أكثر الأندية التاريخية في إسبانيا.
فاز فالنسيا في مباراتين وتعادل في واحدة من مبارياته الثلاث على أرضه حتى الآن تحت قيادة المدرب الجديد روبن باراخا، لذلك يأملون أن يتمكن زئير المشجعين من منحهم نقطة أو ثلاثاً أخرى.

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