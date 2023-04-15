شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



فاز شباب الأهلي بلقب كرة القدم، في ختام مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، والذي شهد تكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومتطوعين، وجاء «فورمولا» وصيفاً و«المالية» ثالثاً.

وحصد فريق «المدربين» لقب الكرة الطائرة، وتبعه «المالية»، و«مدريد» ثالثاً، ونال ياسين شارني لقب «المدرب المتميز».

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عن سعادته بنجاح المهرجان، مثمناً الإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم، في كل المجالات، وأنهم أصحاب همة عالية غيروا أفكار الآخرين، ومثلوا الروح الرياضية السامية من خلال المهرجان.

ووجه بالرقاد الشكر إلى شركاء النجاح وأولياء الأمور المشاركين في المهرجان، الذين حفزوا أبناءهم للمشاركة في الفعاليات المجتمعية المهمة، لتحقق النسخة الحالية من المهرجان أهدافها، والتي أسعدت أصحاب الهمم والمشاركين في الفعاليات المختلفة وأولياء أمورهم.

وأشاد ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، بجهود فرق العمل المختلفة، بقيادة فوزية البلوشي مساعد المدير التنفيذي و«فرسان النادي»، وشركاء النجاح والمتطوعين الذين رسموا صورة رائعة عن قيمة العمل التطوعي.

وقال: محظوظون بالدعم المستمر، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرة النادي في المجالات كافة، لبلوغ الطموحات، وفق نهج مجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، مما أسهم في وصول النادي إلى مصاف العالمية.

وأضاف: ظل أصحاب الهمم على قدر المسؤولية، ليحقق المهرجان أهدافه، ونتطلع إلى المحافظة على المكتسبات بترك بصمات جديدة في النسخة المقبلة.

وثمن العصيمي جهود أجهزة الإعلام في إيصال رسالة أصحاب الهمم والنادي بتحويل الإعاقة إلى طاقة.