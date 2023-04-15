هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»



ميامي (أ ف ب)

أكمل ميامي هيت ومينيسوتا تمبروولفز عقد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز الأول على شيكاغو بولز 102-91، والثاني على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-95.

ودخل ميامي المباراة، بعد خسارته أمام أتلانتا هوكس في الملحق الفاصل المؤهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي إن»، لتتاح له فرصة أخرى أمام بولز، استغلها بقيادة جيمي باتلر وماكس ستروس ليتأهل عن المركز الثامن في المنطقة الشرقية، ويضرب موعداً في «البلاي أوف» مع المتصدر ميلووكي باكس.

أما مينيسوتا الذي دخل المباراة، بعد الخسارة أمام لوس أنجلوس ليكرز، فقد نجح في تخطي عقبة ثاندر، ليلاقي متصدر الغربية دنفر ناجتس في الأدوار الإقصائية.

وفي حين كانت مهمة تمبروولفز أسهل أمام ثاندر، كافح ميامي لتخطي عقبة بولز، قبل أن ينجح بقيادة باتلر وثلاثيات ستروس. سجل كل منهما 31 نقطة، علماً أن ستروس نجح بسبع ثلاثيات من أصل 12، إحداها حاسمة قبل 1:14 دقيقة ليمنح التقدم لهيت 96-91.

وبالنسبة إلى ستروس الذي نشأ مشجعاً لبولز في ضواحي شيكاغو وحرره النادي قبل الانضمام إلى ميامي، كانت ليلة سعيدة. قال في هذا الصدد: «إنه أمر رائع، لا يهم حقاً من نواجه، كان علينا الفوز بهذه المباراة، إما الفوز وإما انتهاء الموسم، ويبدو أننا لم ننته بعد.

وفي مينيابوليس، وضع مينيسوتا مشاكله خلفه ليستمر في المنافسات، وأنهى الموسم المنتظم في حالة من الفوضى، بعد مشادة بين لاعبيه الفرنسي رودي جوبير وكايل أندرسون خلال المباراة الأخيرة من الدوري المنتظم الأحد الماضي، وتم إيقاف جوبير لمباراة وغاب عن الهزيمة أمام ليكرز الثلاثاء، لكنه عاد الجمعة ليسهم بـ21 نقطة.