اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تأهل العين وشباب الأهلي وبني ياس والجزيرة، إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، والتي تسدل الستار على مسابقات «فئة الرجال» للموسم الحالي 2022- 2023، بإقامة مباراتي «مربع الذهب» الثلاثاء المقبل، على أن تختتم «البطولة الأغلى» بإقامة النهائي 29 أبريل الجاري بالعاصمة أبوظبي.

وجاء تأهل «الرباعي» بالفوز في دور الثمانية التي أقيمت مساء الجمعة على ملاعب محايدة، بعدما تخطى «الزعيم» حتا 3-0 بالأشواط «25- 19,25- 19,25- 18»، فيما تغلب «الفرسان» على عجمان 3-1 على صالة نادي الوصل، بالأشواط «20- 25,25- 17,25- 23,25- 22».

وحسم «السماوي» الباحث عن «ثلاثية تاريخية»، بعد تتويجه بلقبي الدوري والسوبر، تأهله على حساب النصر «حامل اللقب»، بالفوز 3-0 على صالة نادي العين، وجاء تفوق بني ياس بالأشواط «25- 20,25- 20,26- 24»، بدوره تأهل «فخر أبوظبي» على حساب الوصل 3-1 بالأشواط «23- 25,25- 14,25- 17,25- 23».

وتعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة رابع بطولات الموسم الحالي- فئة الرجال، والذي انطلق بتتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، فيما تُوج بني ياس بـ «ثنائية» الدوري وكأس السوبر.

وشدد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، على الأهمية الخاصة للبطولة الأغلى، لما لها من مكانة خاصة وقيمة كبيرة لدى جميع أندية الدولة، بجانب أنها آخر بطولات الموسم.

وأوضح أن إقامة البطولة في أعقاب منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، يمكن أن يستثمر النجاح الكبير الذي حققته اللعبة في البطولة، وما صاحبها من ندية ومنافسة كبيرة بين الفرق المشاركة التي ضمت عدداً من لاعبي أندية المسابقة، علاوة على الدعم والنجاح الجماهيري الذي نتمنى استمراره أيضاً في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: «دعم عددٌ من الفرق صفوفها بمجموعة من اللاعبين الأجانب الذين ظهروا بمستوى متميز في دورة ند الشبا، وفق لوائح البطولة التي تسمح بذلك، وهو ما سيكون له انعكاسه على ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة في ظل رغبة جميع الفرق للفوز باللقب».

وأشار السلمان إلى أن آخر بطولات اللعبة كانت «السوبر» التي شهدت مستوى فنياً ومنافسة كبيرة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تفوقها من حيث القوة والمنافسة، خاصة أنها تقام بنظام خروج المغلوب من أول أدوارها مباشرة.

دور الثمانية



شباب الأهلي - عجمان 3-1

حتا - العين 0- 3

النصر - بني ياس 0- 3

الوصل - الجزيرة 1-3

نصف النهائي 18 أبريل



شباب الأهلي - العين

بني ياس - الجزيرة

النهائي



29 أبريل «أبوظبي»