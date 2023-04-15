«الزعيم» يحسم موقعة «الإمبراطور» بـ «شخصية البطل»

معتز الشامي (العين)



حسم العين بطاقة التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد «الفوز المثير» أمام الوصل بهدف، في إياب «مربع الذهب»، باستاد هزاع بن زايد.

وضرب «الزعيم» موعداً مع الشارقة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم 28 أبريل الجاري، في محطة مهمة، تأتي تتويجاً لمشوار «البنفسج» خلال الموسم الشاق.

وتعتبر «الكأس الغالية» أول بطولة يقترب الفريق من حصدها في «توقيت حاسم»، خلال احتدام صراع الأمتار الأخيرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي «الزعيم» مع «الملك» يوم الأربعاء المقبل، في «الجولة 23» بالدوري، وتعد بروفة قوية للنهائي المرتقب في الكأس.

وفي مباراته أمام «الإمبراطور»، فرض «الزعيم» شخصية البطل، وتحدى الضيوف في مباراة «عصيبة»، شهدت واقعتي طرد، إلا أن التأثير الأكبر وقع على صاحب الأرض، بعد طرد الحارس خالد عيسى في الدقيقة 29، إثر لمس الكرة باليد خارج المنطقة، في هجمة خطرة قادها علي صالح، رغم تقدم العين بهدف إيريك في الدقيقة 23.

وأكمل «الزعيم» المباراة بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة، شهدت قتالاً شرساً من الوصل، وتسديدات صاروخية على الحارس «البديل» محمد بوسندة، الذي تألق في الدفاع عن مرماه.

وراهن الجهاز الفني للعين على «شخصية البطل»، وتحلي اللاعبين بالروح القتالية، ونجح في ذلك، بينما حاول «الأصفر» العودة إلى المباراة عبر التسديد من خارج المنطقة، وأسهمت الأوراق الرابحة في زيادة «سخونة» المباراة، وإن مالت الكفة لأصحاب الأرض، بعد الدفع بكل من بالاسيوس وجوناتاس لتنشيط الهجوم، في وقت شهد ضغطاً من الوصل بكل خطوطه.

واتفق مدربا الفريقين على قوة المباراة فنياً، وأكد الأرجنتيني بيتزي مدرب الوصل، أن فريقه قدم مباراة قوية، وأضاع العديد من الفرص، بعدما تخلى عنه التوفيق، ولازمه سوء حظ أمام المرمى، بالإضافة إلى مساندة القائم والعارضة لأصحاب الأرض، وتصديهما للكرة مرتين.

وأشار إلى أن الوصل يقاتل ويتطور من مباراة إلى أخرى، ورغم ذلك سعيد بالأداء وبالروح رغم الخسارة، موضحاً أن فريقه استحوذ على اللعب أغلب الفترات، إلا أن لجوء العين إلى الدفاع وتأمين الهدف، حال دون تمكن لاعبيه من التسجيل.

واتفق ريبروف مدرب العين مع جزء من آراء بيتزي، خاصة في قوة المباراة فنياً، والقتال القوي في الملعب، وشدد على أن «الزعيم» كان صاحب «الكلمة العليا» من حيث تمسك اللاعبين بالفوز، مشيداً بالروح العالية للفريق، وتطور الأداء خصوصاً خلال الدور الثاني للدوري، موضحاً أن «قدر» العين أن ينافس بقوة على جميع البطولات.

ورفض ريبروف فكرة الاستسلام في مطاردة «حلم الدوري» رغم استمرار اتساع الفارق مع المتصدر، وأوضح أن العين يقاتل في كل مباراة إلى نهاية الموسم، تمسكاً بحصد أكبر عدد من الألقاب، لإسعاد جماهير «الأمة العيناوية».

وبسؤال «الاتحاد» عن إمكانية بقائه مع «الزعيم»، في ظل وجود مشروع للمنافسة قارياً، في الوقت الذي يتردد أنه تلقى عرضاً «طويل الأمد» مع الاتحاد الأوكراني لمدة تصل إلى 10 سنوات، قال: بالتأكيد هذه «مزحة»، لا يمكن أن يكون هناك عرض لمدة 10 سنوات، حتى ولو رددت ذلك بعض وسائل الإعلام الخارجية، ولكن بشكل عام، أنا سعيد هنا، علاقتي قوية في الجميع، وأحب العين وعملي في تلك المدينة، وهذا الحب الجماهيري، ونحن أسرة واحدة بالفعل».

ما يعد تلميحاً من ريبروف على إمكانية استمراره لموسم جديد، حيث أشارت المصادر إلى أن شركة الكرة بنادي العين بالفعل تتحرك لحسم ملف الإبقاء على المدرب للموسم المقبل، على أمل توفير الاستقرار الفني، في ظل رغبة المنافسة القوية قارياً، والبناء لمشروع قاري يمكن العين من العودة إلى منصات التتويج الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

العين يعترض على طرد خالد عيسى



علمت «الاتحاد» أن شركة الكرة بنادي العين تنوي تقديم اعتراض إلى هيئة الاعتراضات على قرارات التحكيم باتحاد الكرة، على واقعة طرد الحارس خالد عيسى، حيث اتفقت جميع الآراء على عدم أحقية خروجه بالبطاقة الحمراء، ولمس الكرة بعد ابتعادها عن علي صالح، وبالتالي لم تكن تحت سيطرة مهاجم الوصل.

ويحتاج العين إلى استمرار خالد عيسى، خاصة في ظل صعوبة اللقاء المقبل في الدوري أمام الشارقة، وتتطلب المواجهة عودة الحارس الأساسي إلى تشكيلة «الزعيم».