العنبري يمنح دودو «واجبات جديدة»



فيصل النقبي (خورفكان)



وضع عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان خططاً فنية عدة، بحثاً عن الفوز أمام الظفرة، في لقاء الفريقين، على استاد حمدان بن زايد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة 23»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

‏ويدخل «النسور» معسكراً لمدة يومين في أبوظبي، استعداداً للمباراة المهمة، على أمل حصد النقاط الثلاث التي تتضمن بقاء الفريق في «المحترفين»، من دون الدخول في حسابات معقدة.

‏ولن تشهد تشكيلة العنبري أي غيابات، وبالتالي يخوض «النسور» مباراة «الفارس» مكتمل العدد.

‏ومنح العنبري واجبات جديدة للبرازيلي دودو، خاصة على الصعيد الهجومي، ولم يقدم اللاعب مستواه المعهود منذ ثلاث جولات، وهو القائد الحقيقي لـ «النسور» في الملعب.

‏وأكد العنبري للاعبين أن الفريق يحتاج إلى الفوز ومصالحة الجماهير، بعد 5 جولات غابت فيها الانتصارات عن «النسور».