دبي تمنح «إكوينوكس» لقب أفضل خيل في العالم



عصام السيد (أبوظبي)



كانت ليلة كأس دبي العالمي في 25 مارس الماضي، مسرحاً لإصدار الفترة الثانية لتصنيفات «تايم فورم» لأفضل الخيول في العالم لعام 2023، حيث صعد الجواد الياباني «إكوينوكس» إلى المركز الأول ليكون أفضل حصان سباق في العالم بتصنيف 132، والذي قدم أداءً من الدرجة الأولى على العشب في بطولة دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى، ونجح كريستوف لومير في قيادة ابن «كيتاسان بلاك» الفائز بكأس اليابان، لتسجيل رقم قياسي في السباق البالغ طوله 2410 متر، على الرغم من تخفيف سرعته في المراحل الأخيرة.

ونتيجة لذلك، تم تصنيف فوز «إكوينوكس» بأكثر من ثلاثة أطوال ونصف الطول على «ويستوفر» الفائز بـ«الديربي» الأيرلندي، (لا يزال على تصنيف 126)، مع تقييمه الجديد الذي يجعله الآن أفضل أداء ثابت في «تايم فورم»، والحقيقة أن الزمن القياسي الذي تم كسره كان سريعاً جداً، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار، عندما يتعلق الأمر بكيفية تنظيم حملات «إكوينوكس» في الخريف، رغم أنه أصبح مفضلًا لسباق قوس النصر الفرنسي «الآرك»، إلا أن «البريدرز كب تيرف» في سانتا أنيتا، حيث تكون الأرض الثابتة مضمونة فعلياً، قد يكون المكان المناسب له.

وحصل «أوشبا تيسورو» بطل كأس دبي العالمي للفئة الأولى، على تصنيف 126، في حين نال وصيفه المهر الإماراتي «الجيرز» تصنيف 124، والذي كان يبدو أنه في الطريق لتحقيق الفوز، لولا الاندفاع الخاطف الذي سجله «أوشبا تيسورو» في المراحل النهائية.

وتتمتع الخيول اليابانية بسجل جيد في دبي تيرف، لكن أفضل ممثل لها هذه المرة، «دانون بيلوجا» بتصنيف 124، والذي حل في المركز الثالث خلف «إكوينوكس» و«بانتالاسا» في تينو شو العام الماضي.

وكان على «دانون بيلوجا» أن يكتفي بالمرتبة الثانية، خلف الجواد الإماراتي «لورد نورث» الذي حافظ على تصنيف 125، والذي جعل سباق دبي تيرف للفئة الأولى خاصاً به، بالفوز الثالث على التوالي.

ومن المحتمل أن يكون لسباق دبي أكبر تأثير على الأحداث في أوروبا هذا العام، هو كأس دبي الذهبية لمسافة 3200 متر، خاصة بعد استبعاد «كيبريوس» من الدفاع عن لقبه في الكأس الذهبية في رويال أسكوت لمسافة 4000 متر.

وفوز الحصان الأيرلندي «بروم» بلقب بطولة «كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر «للفئة الثانية»، مسجلاً زمناً قياسياً بلغ 3:16:83 دقيقة، وبفارق رأس عن «سيسكاني» بشعار جودلفين يجعل كأس أسكوت الذهبية مسرحاً للقاء ثانٍ بينهما.