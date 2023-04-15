«كسر المشط» ينهي موسم مارتينيز

لندن (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، غياب لاعبه ليساندرو مارتينيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لكسر في مشط القدم.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه من المتوقع أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل تام في الوقت المناسب، ليكون جاهزاً للعب في بداية الموسم المقبل.

وتعرض مارتينيز للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع اشبيلية الإسباني 2-2، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

كذلك شهدت المباراة نفسها تبديل رافاييل فاران شريك ليساندرو في الدفاع بعد إصابته في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.