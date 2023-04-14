«جي سي سي ساند» بطل «فرجان رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

اختتمت مساء أمس الأول بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء» بتتويج فريق «جي سي سي ساند» بلقب النسخة الحادية عشرة من البطولة.

شهد التتويج الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وخلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي القطاع الرياضي والشخصيات المجتمعية.