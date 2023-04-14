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الشارقة يقترب من حسم درع «أقوياء اليد»

الشارقة يقترب من حسم درع «أقوياء اليد»
15 ابريل 2023 01:39

 
رضا سليم (دبي)

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اقترب الشارقة من حسم درع دوري أقوياء اليد للمرة السابعة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على العين 32-22، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، ضمن الجولة الخامسة من الدور النهائي للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-10، ورفع «الملك» رصيده إلى «17 نقطة»، في صدارة جدول الترتيب بـ «العلامة الكاملة»، فيما رفع العين رصيده إلى «12 نقطة»، ويحتاج «الملك» إلى الفوز في المباراة المقبلة أمام الوصل يوم 2 مايو المقبل، والتعادل على الأقل أمام الجزيرة لحسم اللقب يوم 6 مايو.
وواصل شباب الأهلي مطاردته للشارقة على القمة، بعد فوزه على النصر 28-26، في المباراة التي جرت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول لمصلحة «الفرسان» 12-11.
وحصد الشارقة كل الألقاب حتى الآن، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، فيما سيطر الشارقة علي الدوري في فئات الصغار والأشبال والناشئين والشباب.
وتتوقف المسابقة منتصف أبريل بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات، ثم تقام الجولتان الأخيرتان

دوري اليد
الشارقة
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شباب الأهلي
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