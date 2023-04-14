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الشارقة يلحق بالعين إلى نهائي الكأس

الشارقة يلحق بالعين إلى نهائي الكأس
15 ابريل 2023 00:58

 
علي معالي (عجمان)

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تأهل الشارقة إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الـ 11 في تاريخه، بعد الفوز على عجمان 3 - 2، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الإياب على استاد راشد بن سعيد بالتعادل 1-1، في حين كانت نتيجة الذهاب في «الإمارة الباسمة» تقدم الشارقة 2-1، وصنع دجانيني الفارق في مباراة العودة عندما شارك بدلاً من باكو ألكاسير.
سجل هدف عجمان وليد أزارو في الدقيقة 46، ونجح «البديل» دجانيني في أن ينقذ «الملك» بهدف التعادل في الدقيقة 109.
نجح عجمان في تحقيق ما يريده خلال الشوط الأول بالتقدم بهدف في الدقيقة 46، برأسية وليد أزارو من خلال تمريرة رائعة من فراس بالعربي، لم ينجح دفاع الشارقة في إيقاف خطورتها.
بدأت خطورة الشارقة في منتصف الشوط، وبادله عجمان الهجمات، ولعب فراس بالعربي كرة عرضية خلف دفاع الشارقة، ينقض عليها وليد أزارو برأسه محرزاً هدف التقدم لعجمان.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع كوزمين مدرب الشارقة بكايو لوكاس بدلاً من لوان بيريرا، وكاد «الملك» أن يتعادل من كرة عرضية لعبها خالد الظنحاني، مرت من كايو وألكاسير، ورغم محاولات الطرفين، إلا أن الشوط الثاني انتهى بتقدم عجمان بهدف، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وينجح دجانيني في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 109، بعد تمريرة رائعة من خالد باوزير، ليتأهل «الملك» لمواجهة العين على لقب «أغلى الكؤوس».

كأس رئيس الدولة
الشارقة
عجمان
العين
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