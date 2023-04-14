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الرياضي

سيتي يكسب الرمس في «دوري الأولى»

سيتي يكسب الرمس في «دوري الأولى»
15 ابريل 2023 00:43

معتصم عبدالله (دبي)

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تغلب سيتي على ضيفه الرمس 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب نادي البطائح بالشارقة، في افتتاح «الجولة 30» لدوري الدرجة الأولى، وسجل أديبا جيمس في الدقيقة 38، ولافيسا كيفن في الدقيقة 53، هدفي «أصحاب الأرض»، فيما أحرز «البديل» رونالد بريتو هدف الضيوف، ليرفع سيتي رصيده إلى «22 نقطة» في المركز 15، مقابل «29 نقطة» للرمس الرابع عشر.
وتتواصل الجولة مساء السبت بمواجهات دبا الحصن والتعاون، العروبة والعربي، بينونة والجزيرة الحمراء، وتختتم الأحد بمباريات الإمارات ومصفوت، حتا والذيد، جلف أف سي ومسافي، الفجيرة والحمرية.

 

دوري الدرجة الأولى
الرمس
الشارقة
البطائح
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