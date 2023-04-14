العين يتأهل إلى نهائي الكأس

معتز الشامي (العين)



صعد العين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على الوصل بهدف أحرزه إيريك في الدقيقة 23، وشهدت مباراة إياب نصف النهائي، طرد خالد عيسى حارس «الزعيم» في الدقيقة 29، ويعتبر التأهل إلى النهائي رقم 16 لـ «البنفسج»، في تاريخ البطولة.

بدأت المباراة بضغط وانتشار جيد لـ «الزعيم» منذ البداية، مقابل تراجع «الإمبراطور»، وافتتح إيريك جورجينس التسجيل للعين في الدقيقة 23، مترجماً عرضية بندر الأحبابي من الجهة اليمنى، ليعالجها بتسديدة مباشرة في المرمى، وهو الهدف الخامس للمدافع البرازيلي مع «الزعيم» في الموسم الحالي، والثاني في «البطولة الأغلى»، بعد الأول أمام دبا 4-0 في الدور الأول.

وتعقد موقف «الزعيم»، بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29، بعد طرد الحارس خالد عيسى، إثر لمسة يد للكرة خارج المنطقة من أمام علي صالح مهاجم الوصل، ليدفع سيرجي ريبروف مدرب العين بالحارس محمد بوسندة بدلاً من خالد البلوشي.

ولاحت الفرصة الأبرز للوصل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، إثر «مقصية» للمتألق علي صالح داخل المنطقة مرت فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني، لجأ ريبروف إلى «دكة البدلاء»، ودفع بجوناتاس بدلاً من يارمولينكو، وبلاسيوس بدلاً من سفيان رحيمي، وسعيد جمعة بدلاً من بندر الأحبابي، وأسهمت التغييرات في زيادة الفاعلية الهجومية لـ «البنفسج»، ومرت الدقائق من دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، بتأهل العين إلى نهائي الكأس.