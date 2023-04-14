السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العين يتأهل إلى نهائي الكأس

العين يتأهل إلى نهائي الكأس
15 ابريل 2023 00:21

معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
«الزعيم» يحسم موقعة «الإمبراطور» بـ «شخصية البطل»


صعد العين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على الوصل بهدف أحرزه إيريك في الدقيقة 23، وشهدت مباراة إياب نصف النهائي، طرد خالد عيسى حارس «الزعيم» في الدقيقة 29، ويعتبر التأهل إلى النهائي رقم 16 لـ «البنفسج»، في تاريخ البطولة.
بدأت المباراة بضغط وانتشار جيد لـ «الزعيم» منذ البداية، مقابل تراجع «الإمبراطور»، وافتتح إيريك جورجينس التسجيل للعين في الدقيقة 23، مترجماً عرضية بندر الأحبابي من الجهة اليمنى، ليعالجها بتسديدة مباشرة في المرمى، وهو الهدف الخامس للمدافع البرازيلي مع «الزعيم» في الموسم الحالي، والثاني في «البطولة الأغلى»، بعد الأول أمام دبا 4-0 في الدور الأول.
وتعقد موقف «الزعيم»، بعدما لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29، بعد طرد الحارس خالد عيسى، إثر لمسة يد للكرة خارج المنطقة من أمام علي صالح مهاجم الوصل، ليدفع سيرجي ريبروف مدرب العين بالحارس محمد بوسندة بدلاً من خالد البلوشي.
ولاحت الفرصة الأبرز للوصل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، إثر «مقصية» للمتألق علي صالح داخل المنطقة مرت فوق المرمى.
وفي الشوط الثاني، لجأ ريبروف إلى «دكة البدلاء»، ودفع بجوناتاس بدلاً من يارمولينكو، وبلاسيوس بدلاً من سفيان رحيمي، وسعيد جمعة بدلاً من بندر الأحبابي، وأسهمت التغييرات في زيادة الفاعلية الهجومية لـ «البنفسج»، ومرت الدقائق من دون تغيير في النتيجة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، بتأهل العين إلى نهائي الكأس.

كأس رئيس الدولة
العين
الوصل
خالد عيسى
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©