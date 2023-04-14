«اتحاد الكرة» بطل «القابضة ADQ» الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت فعاليات النسخة الثانية من بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية التي نظمتها الشركة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وحضر حفل الختام محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وأنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ)، والدكتور سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين.

وتوج «فريق اتحاد كرة القدم» بلقب البطولة، بعد فوزه في النهائي على «موانئ أبوظبي» بهدف، بعد مباراة جيدة حظيت بحضور جماهيري كبير، استمتع بسهرة رمضانية رائعة، وأضفى على ليلة الختام تألقاً إضافياً.

كما تم توزيع الجوائز الفردية على اللاعبين والفرق، حيث نال فيكتور من فريق اتحاد الكرة جائزة أفضل حارس، وزميله بوغدان جائزة أفضل لاعب، وحصل أحمد نجيب من صحة «1» على هداف البطولة، وحقق «WIO» لقب الفريق المثالي، و«ADQ» أفضل فريق منافس.

وشهدت البطولة التي تعد أكبر بطولة للشركات على مستوى الدولة، خلال مراحلها المختلفة، منافسة قوية بين الفرق المشاركة التي بلغ عددها 37 فريقاً ضمت 740 لاعباً، كما حققت البطولة نجاحاً لافتاً على مستوى التنظيم، وكذلك من ناحية الحضور الجماهيري.



وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بجهود القائمين على بطولة القابضة الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثانية، مؤكداً أن نجاح البطولة وتميزها يأتي تواصلاً مع نجاحات النسخة الأولى.

وقال: «إن اتحاد الكرة والقابضة يواصلان التعاون، من أجل جعل هذه البطولة حدثاً رياضياً واجتماعيا سنوياً، لأن هذه المنافسة تمنح محبي ممارسة كرة القدم في الشركات فرصة لتقديم مواهبهم، وتسمح لهم بالاستمتاع بممارسة هذه اللعبة المحببة لديهم، وقضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف أن البطولة تحمل مضامين اجتماعية وتقوي الألفة بين الموظفين، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي في الصحة.

وهنأ الأمين العام أعضاء فريق اتحاد كرة القدم الذي تُوج بلقب هذه النسخة، وأشاد بجهودهم، وتمنى لهم مزيداً من النجاح في البطولات المقبلة.

من جهته، قال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة» (ADQ): «سعداء بتنظيم هذه البطولة الناجحة والمميزة بكل المقاييس، سواء من ناحية التنظيم أو التحكيم، أو حتى روح الفريق التي سادت طيلة منافسات البطولة».

وأكد أن البطولة حققت أهدافها المتمثلة في توفير بدائل ممتعة وصحية للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، وترسيخ روح الفريق وقيم التعاون والاندماج بينهم، موضحاً أن هذه الفعالية الرياضية المميزة تأتي ضمن الجهود المشتركة بين «القابضة» (ADQ) واتحاد كرة القدم، لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحي.

وهنأ البرغوثي فريق اتحاد كرة القدم الذي فاز بالمركز الأول، كما هنأ فريق مجموعة موانئ أبوظبي الذي حل بالمركز الثاني، وفريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي حل ثالثاً، وقال: «في هذه البطولة الكل فائز والكل مبدع، لأن الكل أسهم في نجاح وتميز هذه البطولة».

وأكد البرغوثي أن «القابضة» (ADQ) حريصة على دعم الحركة الرياضية في أبوظبي، مشيراً إلى أن أنها تواصل دعم وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية الفردية والجماعية على حد سواء.

وأشاد البرغوثي بجهود اتحاد كرة القدم في إنجاح البطولة، كما تقدم بالشكر لرعاة البطولة، ممثلين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي وفر ملاعب داخلية مجهزة وفق معايير عالية ساهمت في نجاح البطولة بشكل لافت، كما شكر كل من فنادق أنانتارا، ومجموعة أغذية، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية، ومجموعة الاتحاد للطيران على رعايتهم ودعمهم للبطولة.