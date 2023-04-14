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الرياضي

ختام النشاط الرمضاني بنادي الثقة للمعاقين

ختام النشاط الرمضاني بنادي الثقة للمعاقين
14 ابريل 2023 21:35

 
دبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات النشاط الرمضاني لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة الذي أقيم خلال الفترة من 26 مارس حتى 13 أبريل بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
تنوعت الأنشطة الرياضية لنادي الثقة للمعاقين مابين أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث شملت الأنشطة رياضات كرة القدم والسلة والطائرة وتنس الطاولة والريشة الطائرة والسباحة، كما تضمنت مسابقات لحفظ القرآن الكريم ومحاضرات توعوية ومسابقة في الرسم.
شهد حفل الختام وتكريم الفائزين عبد الغفور علي الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي ومدربو ومشرفو البرنامج الرمضاني وأولياء الأمور.
أشاد أحمد سالم المظلوم بالنجاح الكبير للبرنامج الرمضاني لهذا العام لتنوعه وانتظام الأعضاء والعضوات بالحضور والتزامهم بتوجيهات المشرفين. وأكد أن البرامج هذا العام شهدت تطويراً وإبداعاً عن الأعوام السابقة من تنوع للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإبداعية مما أثمر عن مواهب جديدة سواء في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني.
وأضاف: النشاط الرمضاني شهد تنوعاً بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات وبقدر المستطاع كان النشاط مفيداً لهم مما يساعدهم في الاستغلال الأمثل لهذا الشهر الفضيل بإشراف تربوي يساعدهم على بناء شخصية متكاملة قادرة على تحمل المسؤولية وعلى الاندماج بشكل إيجابي مع المجتمع ومحاولة استغلال فرصة هذا الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات من غرس بعض المفاهيم الطيبة من حب الخير والعطاء.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
نادي الثقة للمعاقين بالشارقة
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