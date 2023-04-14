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الرياضي

«جلفار» يكسب بطولة سلطان بن صقر

«جلفار» يكسب بطولة سلطان بن صقر
14 ابريل 2023 21:34

رأس الخيمة (وام)

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توج الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة رئيس الاتحادات الآسيوي والإماراتي والعربي للمبارزة فريق جلفار بلقب كأس الاستدامة في بطولة سلطان بن صقر لكرة القدم.
وكرم راعي الحفل الفائزين بالألقاب الفردية حيث حصل على أفضل لاعب عبدالرحمن الشحي من فريق الشهيد وأفضل حارس عبدالله جاسم رباع والهداف محمد المرعي من فريق باريس فيما كرم الفريق الحاصل للمركز الثاني الشهيد محمد مكي.
كما كرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على هامش الحفل الختامي كلا من عدنان حمد الحمادي وأحمد عبدالله الشحي ومحمد احمد آل مالك وعبدالرحمن عبدالله الطنيجي واللواء ركن متقاعد عبدالسلام عبدالله الشحي والكابتن محمد عبدالرحمن الهياس مدرب فريق العربي 21 سنة والحاصل على درع دوري الشباب تحت 21 سنة ووصيف كأس رئيس الدولة للشباب. 

رأس الخيمة
المبارزة
سالم بن سلطان بن صقر القاسمي
دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة
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