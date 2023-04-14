4500 مشارك في رياضة قبل الإفطار بالشارقة



الشارقة (الشارقة)



اختتم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثامنة من «رياضة قبل الإفطار» التي بدأت فعالياتها من تاريخ 25 مارس الماضي، حيث أقيمت هذا العام في 19 موقعًا متنوعًا بالإمارة بمشاركة أكثر من 4500 رياضي من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس على تميز الفعالية هذا العام وتحقيقها نجاحات ومشاركات مميزة لأندية الإمارة الباسمة ومختلف فئات المجتمع تنفيذًا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد بمساهمات المؤسسات والجهات التي أسهمت في إنجاح النسخة الثامنة، بما يؤكد أنه تضافرت كل الجهود لتأكيد أن رياضة قبل الإفطار هي إحدى أهم فعاليات المجلس السنوية المجتمعية الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أعرب ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية عن سعادته بالإقبال الكبير والذي يبرهن على أن الرسالة وصلت وأن الرياضة أصبحت ثقافة مجتمعية عند نسبة كبيرة من سكان الشارقة من مختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع عددٍ من أندية الإمارة والمؤسسات والجهات الحكومية في مختلف المواقع، وتبارى الجميع في توفير أفضل السبل للمشاركين الذين زاد عددهم كثيرًا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الدوخي: لقد كان المشهد حضارياً للغاية في فترة الفعالية من 25 مارس حتى 13 أبريل وبدا واضحًا أن الرياضة والقيام بعدد من التمارين الرياضية قبل موعد الإفطار أصبح عادة عند الجميع للحفاظ على الصحة العامة خلال الشهر الفضيل. وتقدم بالشكر لجميع الجهات والمؤسسات الداعمة التي أسهمت في نجاح الفعالية هذا العام وتحقيقها الأهداف المنشودة، منها الأندية الرياضية والتخصصية وهي الشارقة والبطائح والحمرية والمدام والذيد وخورفكان واتحاد كلباء وشركة نادي كلباء لكرة القدم ودبا الحصن ومليحة وخورفكان للمعاقين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة للفروسية والسباق بجانب الجهات والمؤسسات وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة ومؤسسة الشارقة للإستثمار والتطوير «شروق» وشركة أرادا العقارية ومستشفى خورفكان وبلدية خورفكان ومركز الناشئة خورفكان، كما شكر أهالي منطقتى شيص ونحوه وممثلي الضواحي والمدربين والمدربات الذين شاركوا في الإشراف على التدريبات الرياضية، والمتطوعين ومركز أولمبيا لكمال الأجسام ومركز وقت اللياقة.