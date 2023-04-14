«الأسود» و«الصقور» إلى نهائي كأس «شركاء البولو»



دبي (الاتحاد)



يستضيف نادي الحبتور للبولو والفروسية يوم السبت المباراة النهائية لبطولة «شركاء البولو» التي تجمع بين فريقي صقور دبي وأسود دبي، ويسبق النهائي مباراة الترضية التي تجمع بين نسور دبي ونمور دبي، وتعد البطولة هي قبل الأخيرة في أجندة موسم البولو بدبي حيث ستكون البطولة الأخيرة دوري الحبتور للبولو لشهر أبريل والتي تضم 4 فرق، فيما ستكون هناك مباراة ختامية للموسم يوم 25 أبريل الجاري.

كان فريق صقور دبي بقيادة محمد الحبتور قد حقق الفوز على فريق نسور دبي بنتيجة 6.5 مقابل 4 أهداف، فيما حقق فريق أسود دبي الفوز على نسور دبي بنتيجة سبعة مقابل هدفين ونصف، ليتأهل الفريقان للمباراة النهائية.

ويمثل فريق صقور دبي في النهائي محمد الحبتور وخلف الحبتور ورجا أبو الجيبين وكيم روش فيما بضم فريق أسود دبي بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم ومعها خليفة آل مكتوم وبيترا سبانكو ومارسيلو جونكو، وفي مباراة الترضية يضم فريق نمور دبي فارس الصادق وراشد الحبتور وخلف الحبتور وحبتور الحبتور فيما يضم فريق نسور دبي ريان العجاجي ومحمد خالد وفيكتوريا ليوبي وطارق الحبتور.