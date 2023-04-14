خبرة «الفرسان» تواجه طموحات «العميد» في نهائي السلة



علي معالي (دبي)



يلتقي في العاشرة مساء السبت شباب الأهلي مع النصر في ذهاب نهائي لبطولة دوري الرجال في كرة السلة على صالة شباب الأهلي في دبي، فيما تقام مباراة الإياب 29 من الشهر الجاري بعد التعديل الذي أقره اتحاد اللعبة بعد تأهل «الفرسان» إلى نصف نهائي بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج»، بالفوز الأخير على فريق النصر السعودي.

وتعتبر مباراة نهائي الدوري هذا الموسم صراعا مثيرا بين خبرة «الفرسان» الطويلة مع الألقاب والبطولات المحلية والخارجية، وطموحات «العميد» الذي يتأهل للمرة الثانية في تاريخه بمسابقة الدوري التي لم يفز بها من قبل، ولقاء الليلة هو خطوة أولى نحو التتويج، والخطوة الثانية يوم 29 مايو الحالي، وفي حال تعادل الفريقين فسوف تكون هناك مباراة ثالثة وفاصلة تحدد لها الخامس من الشهر المقبل، كما حدد الاتحاد موعد المباراة الأخرى الخاصة بالترتيب، حيث يلعب الوصل مع الشارقة يوم الأربعاء المقبل على صالة نادي الوصل لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

وقمة الليلة هي سباق بين المدرسة البوسنية والمصرية في إدارة اللقاء، حيث يعتمد زوران مدرب شباب الأهلي على مجموعة متميزة من اللاعبين ما بين الخبرة والشباب نجحوا في أن يفرضوا أنفسهم على بطولة غرب آسيا المقامة حاليا وهم: الشقيقان أصحاب الخبرات الكبير سعيد ومحمد مبارك، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، مع عناصر جيدة من اللاعبين الأجانب وهم نيكولاس وبراندون.

وفي المقابل فإن المصري حسام الوكيل مدرب النصر استطاع أن يجعل من العميد رقما صعبا هذا الموسم، بما قدمه من مستويات طوال الموسم جعلت من الفريق قوة لا يستهان بها، وحقق العديد من الانتصارات المثيرة على فرق كبيرة بحجم شباب الأهلي والشارقة والوصل في هذا الموسم، ويطمح في أن يسير بالفريق نحو تحقيق حلم جديد بالفوز بلقب الدوري معتمدا في ذلك على مجموعة من اللاعبين الشبان الدوليين وهم: حسن عبدالله، فيصل محمد ومامادو وراشد سالم والدولي صاحب الخبرة صالح سلطان.

وبطبيعة الحال فإن الأوراق مكشوفة أمام كل مدرب قبل المباراة نظرا لأنهما لعبا كثيرا هذا الموسم ضد بعضهما البعض، وسوف تكون الفروق الفردية بين الفريقين ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز هي المؤشر الذي يرجح كفة طرف على الآخر.