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الرياضي

«المهام الخاصة» و«الموارد البشرية» أبطال اللياقة والتحدي في شرطة أبوظبي

«المهام الخاصة» و«الموارد البشرية» أبطال اللياقة والتحدي في شرطة أبوظبي
14 ابريل 2023 15:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصد قطاع المهام الخاصة المركز الأول في اللياقة والتحدي رجال، فيما أحرز فريق قطاع الموارد البشرية المركز الأول سيدات، ببطولة معالي قائد عام شرطة أبوظبي الرمضانية، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، ضمن المنافسة على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي موسم 2022-2023.
وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني «رجال»، وقطاع شؤون الأمن والمنافذ المركز الثالث «رجال»، وقطاع الأمن الجنائي المركز الثاني «سيدات»، وقطاع شؤون الأمن والنافذ المركز الثالث، «سيدات».
وأشاد العميد الدكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالمستويات المتميزة للمشاركين والمشاركات من مختلف القطاعات الشرطية، مؤكداً أهمية المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة.
وأكد العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن البطولات والمسابقات الرياضية تعتمد على التميز الرياضي وقوة التحمل، وتعزز من نمط الحياة الصحية لعموم أفراد المجتمع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

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