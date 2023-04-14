«نهائي الأساتذة» يخطف الأنظار في «دوري القفز»

الشارقة (الاتحاد)



تشهد ميادين الفروسية في نادي الشارقة للفروسية والسباق، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الـ 12 وقبل الأخير لموسم دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في نسخته الـ 11، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، ويشتمل على 11 شوطاً تقام السبت والأحد، وتتضمن منافسات على درجة عالية من الأهمية بالموسم، من أبرزها نهائي منافسات الفرق لأساتذة دوري القفز، وبطولة للخيول العربية الأصيلة من شوطين، وتقام للمرة الأولى، ويبلغ مجموع جوائز المنافسات 243 ألفاً و500 درهم.

وتشهد المنافسات، نهائي سلسلة منافسات فرق أساتذة دوري الإمارات لونجين، والتي تألفت من 6 منافسات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 125 سم، جرت اثنتان منها في أكاديمية بوذيب شهري أكتوبر ومارس الماضيين، وفي العين للفروسية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وفي مركز الإمارات للفروسية في نوفمبر وديسمبر، وتتنافس في منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، أفضل 8 فرق نتيجة في المنافسات السابقة، ويتقدمهم مليحة «23 نقطة»، ويليه الشراع بمجموع 22 نقطة، وثالثاً الصافنات «19 نقطة».

وتتواصل منافسات القفز المخصصة للخيول العربية، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يتراوح ارتفاعها «60 ـ 80» سم، والتي شهد الموسم إقامة المزيد منها في أكاديمية بوذيب والشارقة للفروسية والمدينة المستدامة في دبي، وصولاً إلى بطولة القفز للخيول العربية، وبذلك يصبح الموسم الأكثر توسعاً في إقامة منافسات قفز للخيول العربية الأصيلة، وهي تجربة خاضتها ميادين الفروسية في الإمارات منذ سنوات، وبخاصة في بطولة القفز ضمن مهرجان سلطان بن زايد للفروسية في نادي تراث الإمارات. وتشتمل منافسات الأسبوع قبل الختامي للدوري على منافستين لمشاركة الفرسان من كل فئة، ولفئة الفرسان الأشبال والمبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر «4 ـ 5» سنوات، والتي تقترب من مستوى أداء فرسان الفئتين، وتتقاطع معهما في حاجتها إلى المزيد من خبرات الفرسان الذين يشاركونها الأداء، وتقام المنافستان على ميدان الصالة المغطاة، والأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز «90 ـ 100» سم، والثانية من جولة واحدة عكس الزمن، وعلى ذات الارتفاع.

ومن المنافسات مفتوحة المشاركة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 135 سم، منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على ميدان الصالة المغطاة، وعلى حواجز الـ 120 سم، تقام منافسة مفتوحة المشاركة، ومن في مستوى أدائهم من خيول القفز عمر «5 ـ 6» سنوات، بمواصفات المرحلتين على الميدان الخارجي، وعلى ميدانه تتواصل المنافسات لفئتي المستوى الثاني والأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة، ومن جولة واحدة على ذات الارتفاع في ختام منافسات السبت الثاني «الأحد»، ويصمم مسارهما بحواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم.