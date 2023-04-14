220 ألف درهم تضع الوصل في «قمة الغرامات»!

معتصم عبدالله (دبي)



تصدر الوصل غرامات العقوبات المالية للجنة الانضباط في «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي 2022- 2023، بمجموع 220 ألف درهم، قبل 4 جولات على ختام المنافسة، والتي ارتفعت فيها الغرامات المالية من 210000 درهم بنهاية الدور الأول إلى 440000 بنهاية «الجولة 22».

وكشفت إحصائية أعدتها «الاتحاد» بناءً على منطوق قرارات لجنة الانضباط على أندية دوري أدنوك للمحترفين، عن إصدار اللجنة 22 قراراً بحق نصف 9 أندية ممثلين في الوصل، الشارقة، الظفرة، شباب الأهلي، العين، النصر، وخورفكان، الوحدة، وعجمان.

واحتل الوصل واجهة الغرامات المالية بمجموع 220 ألف درهم، من بينها 130 ألف درهم أعقبت مباراة الفريق أمام ضيفه الجزيرة، والتي انتهت بفوز الأخير 2-1، وشملت 50 ألف غرامة لاعبي دكة البدلاء الحارس سهل المطوع، والمدافع يوسف علي، بسبب محاولة الاعتداء على لاعب للفريق المنافس، إضافة إلى 30 ألف درهم غرامة على مترجم النادي، بسبب محاولة الاعتداء على أحد أفراد الجهاز الفني للمنافس.

وكلفت غرامات جمهور الوصل خزانة النادي 80 ألف في ثلاث مخالفات، تضمنت السلوك المشين، استخدام الألعاب النارية والقنابل الدخانية في الملعب، والتلفظ تجاه الحكم، فيما جرى توجيه الإنذار والغرامة المالية بـ 10 آلاف درهم على مترجم النادي.

واحتل الشارقة، وصافة الغرامات المالية بمجموع 90 ألف درهم، بعدما أضاف النادي 10 آلاف غرامة على أحد أعضاء الجهاز الفني بسبب كسر باب مؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، على عقوبات الدور الأول بمجموع 80 ألف حصيلة العقوبة على 3 قرارات، من بينها تغريم بيانيتش 50 ألف درهم عقوبة الاعتداء على لاعب منافس من دون كرة، و30 ألفاً غرامة أخرى للحصول على 6 بطاقات صفراء في مباراة واحدة.

وشملت قائمة الأندية التي تعرضت للغرامات المالية بعقوبات الانضباط، الظفرة بمبلغ 50 ألفاً، وشباب الأهلي رابعاً بإجمالي 40 ألفاً، والعين خامساً بـ 20 ألفاً بسبب إلقاء الجماهير عبوات سوائل لأرضية الملعب، مقابل 10 آلاف درهم على النصر وخورفكان، فيما شملت عقوبات لفت النظر من دون الغرامة المالية الوحدة وعجمان.

في المقابل، تصدر الجزيرة قائمة الأندية الأكثر انضباطاً في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي، رغم مركزه المتقدم نسبياً في جدول الترتيب «الخامس برصيد 40 نقطة»، وخلال سجل «فخر أبوظبي» إلى جانب أندية اتحاد كلباء «الثامن»، بني ياس «العاشر»، البطائح «الثاني عشر»، دبا «الثالث عشر» من أي مخالفات تفضي إلى عقوبات الانضباط على مدار 22 جولة.