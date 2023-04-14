27 خيلاً تخوض تحدي «كأسي الوثبة»



مونت دو مارسان (الاتحاد)



يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر السبت، مشاركة 27 خيلاً عربية أصيلة في سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، تبلغ قيمة جوائزهما 32 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

ويقام السباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فال دادور لمسافة 2150 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وتشارك فيه 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «شجاع» لياس للسباقات، بإشراف جي لومير، وقيادة أورتيز مندزابل، الفائز في مشاركته الأخيرة بفارق 4 أطوال.

وينافس أيضاً «رفيق» لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، و«جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«بارز» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة الكساندر جافلان.

ويحمل السباق الثاني اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو، وتشارك فيه (15) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «حمزة» لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورتيز مندزابل.

وتنافس على اللقب المهرة «ياقوتة» لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«غزال الزمان» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة ليو ليبو، و«كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فورست.

وانطلق المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.