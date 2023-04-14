سكيك يطرق «أبواب العالمية» من أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد أحمد سكيك، المصنف الأول للاعبين الهواة في الإمارات و117 عالمياً، لخطوة غير مسبوقة يطرق من خلالها أبواب العالمية، مستفيداً من مشاركته في بطولتي جولة التحدي للجولف اللتين تقامان في أبوظبي، وهما «أبوظبي للتحدي» في نادي أبوظبي للجولف من 27 إلى 30 أبريل الجاري، و«تحدي الإمارات» في نادي شاطئ السعديات للجولف، من 4 إلى 7 مايو المقبل، مع استعداده لاستكمال مسيرته في الجولة، بخوض 5 بطولات دولية أخرى في أوروبا ضمن العد التنازلي لاحتراف اللعبة بالكامل.

ويتطلع سكيك إلى العودة بكامل قوته بعدما أبعدته الإصابة عن المنافسات، مستفيداً من الحدثين اللذين يأتيان في إطار اتفاقية طويلة الأمد بين اتحاد الجولف ومجموعة الجولة الأوروبية الجهة المشرفة على جولة التحدي، ويحصل من خلالها اتحاد اللعبة على 30 مقعداً، قام بمقايضة عدد منها إتاحة الفرصة لسكيك للمشاركة في البطولات الدولية التي تقام هذا العام ضمن الجولة، إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم، وفق استراتيجية الاتحاد لبناء أبطال اللعبة بأعلى المعايير وأفضلها.

سبق وأن دخل سكيك سجلات التاريخ، بعدما حصد أفضل نتيجة للاعب إماراتي، في جولة دي بي ورلد، عندما حقق 68 ضربة في الجولة الافتتاحية لبطولة أفيف دبي عام 2021 ، وتأهل إلى المرحلة النهائية للحدث، وقال: متشوق وجاهز للمشاركة بالبطولتين في أبوظبي، ربما تكون لدي ميزة بحكم معرفتي بملعبي نادي الإمارات للجولف ونادي شاطئ السعديات، حيث شاركت في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي سابقاً، ولكن في النهاية يجب أن أقدم المطلوب في المنافسات للخروج بأفضل نتيجة.

وأضاف: اللعب في بطولتين هنا على أرض الدولة مهم للغاية، خصوصاً بعد العودة من الإصابة، ونيل فرصة مواجهة لاعبين عالميين، والسعي بنفسي للمشاركة في بطولات دولية وتمثيل الإمارات فيها، والتأكيد أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج، والاستمرار لأبعد نقطة ممكنة في هذه الرياضة.