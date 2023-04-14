السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سكيك يطرق «أبواب العالمية» من أبوظبي

سكيك يطرق «أبواب العالمية» من أبوظبي
14 ابريل 2023 12:27

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دبي تمنح «إكوينوكس» لقب أفضل خيل في العالم
اكتمال مناورات التحكم لمركبة هبوط «المستكشف راشد» على سطح القمر


يستعد أحمد سكيك، المصنف الأول للاعبين الهواة في الإمارات و117 عالمياً، لخطوة غير مسبوقة يطرق من خلالها أبواب العالمية، مستفيداً من مشاركته في بطولتي جولة التحدي للجولف اللتين تقامان في أبوظبي، وهما «أبوظبي للتحدي» في نادي أبوظبي للجولف من 27 إلى 30 أبريل الجاري، و«تحدي الإمارات» في نادي شاطئ السعديات للجولف، من 4 إلى 7 مايو المقبل، مع استعداده لاستكمال مسيرته في الجولة، بخوض 5 بطولات دولية أخرى في أوروبا ضمن العد التنازلي لاحتراف اللعبة بالكامل.
ويتطلع سكيك إلى العودة بكامل قوته بعدما أبعدته الإصابة عن المنافسات، مستفيداً من الحدثين اللذين يأتيان في إطار اتفاقية طويلة الأمد بين اتحاد الجولف ومجموعة الجولة الأوروبية الجهة المشرفة على جولة التحدي، ويحصل من خلالها اتحاد اللعبة على 30 مقعداً، قام بمقايضة عدد منها إتاحة الفرصة لسكيك للمشاركة في البطولات الدولية التي تقام هذا العام ضمن الجولة، إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم، وفق استراتيجية الاتحاد لبناء أبطال اللعبة بأعلى المعايير وأفضلها.
سبق وأن دخل سكيك سجلات التاريخ، بعدما حصد أفضل نتيجة للاعب إماراتي، في جولة دي بي ورلد، عندما حقق 68 ضربة في الجولة الافتتاحية لبطولة أفيف دبي عام 2021 ، وتأهل إلى المرحلة النهائية للحدث، وقال: متشوق وجاهز للمشاركة بالبطولتين في أبوظبي، ربما تكون لدي ميزة بحكم معرفتي بملعبي نادي الإمارات للجولف ونادي شاطئ السعديات، حيث شاركت في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي سابقاً، ولكن في النهاية يجب أن أقدم المطلوب في المنافسات للخروج بأفضل نتيجة.
وأضاف: اللعب في بطولتين هنا على أرض الدولة مهم للغاية، خصوصاً بعد العودة من الإصابة، ونيل فرصة مواجهة لاعبين عالميين، والسعي بنفسي للمشاركة في بطولات دولية وتمثيل الإمارات فيها، والتأكيد أننا قادرون على تحقيق أفضل النتائج، والاستمرار لأبعد نقطة ممكنة في هذه الرياضة.

الإمارات
أبوظبي
الجولف
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©