التميمي يتقلد «الوسام الذهبي» من اليابان

أبوظبي (الاتحاد)



تقلد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية من أكيو إيسومانا سفير اليابان لدى الدولة، وذلك في مقر إقامة السفير في أبوظبي.

وجاء الإعلان عن منح الوسام من حكومة اليابان، في نوفمبر الماضي، تقديراً لإسهامات التميمي، ودوره البارز في توطيد العلاقات الرياضية بين شباب البلدين، ومساهمته في طفرة الجودو الآسيوي، من خلال عمله المخلص الدؤوب في عضوية الاتحاد الدولي على مدار 20 عاماً، كذلك مشاركته الفعالة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، من خلال التنسيق الإداري للاتحاد الدولي، مما أسهم في إنجاح الدورة.

ويعتبر التميمي سفير الجودو الإماراتي في «دولي الجودو» أول رياضي إماراتي يحظى بهذا التكريم الذهبي، من بين أبرز الشخصيات الرياضية التي أسهمت في دعم مسيرة اللعبة على مستوى المنطقة، منذ أن نال ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في دورة 2007، وتكرر الأمر للمرة الرابعة في اجتماع طوكيو الماضي، ليستمر لدورة قادمة في مسيرة الاتحاد النشط برئاسة المجري ماريوس فايزر.

من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بالتكريم الذي صادف أهله، تقديراً لجهود التميمي على المستويات الرياضية والشبابية والإدارية، وثمن جهود سفارة اليابان لدى الدولة وتعاونها المستمر الذي أسهم في توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية منذ سنوات، ودعوة البطل الياباني العالمي الكبير ريكي ناكايا لزيارة البلاد مؤخراً، وقام بتقديم سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية في الفجيرة والمنطقة الشرقية والشارقة وأبوظبي، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين الصاعدين والواعدين، كما أسهمت السفارة في تعاقد الاتحاد مع المدرب الياباني أشيدوا كوكي الذي وضع بصمة مضيئة، في مجال المراحل العمرية المختلفة، ما يؤكد التخطيط السليم والمنهج المدروس الذي يسير عليه الاتحاد الذي تنتظره نقلة جديده من خلال مقره الجديد.