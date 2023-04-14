«النواخذة» يصطاد «7 من 9»



فيصل النقبي (دبا )



خرج دبا بـ «نقطة»، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من «العلامة الكاملة» أمام الوحدة، واستقبلت شباك «النواخذة» هدف التعادل للوحدة في الثواني الأخيرة، لمباراة الفريقين ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وواصل «النواخذة» سلسلة النتائج الإيجابية، في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث حصد 7 من 9 نقاط ممكنة، بعد الفوز على بني ياس 2-0، وخورفكان 1-0، والتعادل مع الوحدة 1-1، ووصل دبا إلى «12 نقطة»، ويبتعد عن أقرب منافسيه للبقاء بفارق 6 نقاط، حيث يملك البطائح «18 نقطة»، لتتحول الجولة القادمة إلى مباراة مصيرية بينهما، وفي حال فوز «النواخذة» يتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، مما يشعل صراع البقاء في الجولات الثلاث الأخيرة، أما في حال فوز البطائح، يصبح دبا في «عداد الهابطين» إلى دوري الأولى، فيما يبقى التعادل الأمور على حالها في سباق «الأمتار الأخيرة»