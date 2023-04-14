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«الفرسان» بطل كأس «الناشئين 16»

«الفرسان» بطل كأس «الناشئين 16»
14 ابريل 2023 11:14

 
دبي (الاتحاد)

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حصد شباب الأهلي لقب كأس الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة موسم 2022-2023، بعد تغلبه على فريق الإمارات بهدفين في المباراة النهائية التي جرت على ملعب ذا سيفنز بدبي.
سجل هدفي «الفرسان» أدم قمحاوي «42»، وحمزة الصديق «65».
وقام محمد علي سرور رئيس قسم المسابقات في اتحاد الكرة بتتويج لاعبي شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية.
حصد شباب الأهلي لقب وكأس البطولة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات على حساب خورفكان بهدف في الدور ربع النهائي، وبالنتيجة ذاتها نجح في التأهل من دور الأربعة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على النصر، وواصل تألقه بحسم كأس البطولة على حساب الإمارات بهدفين.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
شباب الأهلي
خورفكان
النصر
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